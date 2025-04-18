"Прийшла за благословенням": чоловік помітив "святу кішку" в церкві (відео)

На відео, знятому під час меси на Філіппінах, кішка спокійно п'є святу воду з церковної чаші, тоді як парафіяни не звертають на неї уваги. Кадри викликали хвилю як розчулення, так і стурбованості в соцмережах.

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Відео, зняте у філіппінській церкві, де руда з білим кішка втамовує спрагу просто з чаші зі святою водою, стало вірусним у TikTok. Ролик, опублікований користувачем @mattreal17, зібрав понад 11,7 мільйона переглядів і викликав бурхливу дискусію серед користувачів платформи.

Під час меси, поки парафіяни були зосереджені на богослужінні, кішка спокійно підійшла до посудини зі святинею, стала на задні лапи і стала жадібно пити воду, жмурячись від задоволення. Ніхто в церкві, крім автора відео, видно, не звернув на тварину уваги.

Деякі користувачі сприйняли ролик із гумором, прозвавши тварину "святою кішкою" і жартуючи, що вона очищає свої гріхи або відновлює дев'ять життів. Однак знайшлися й ті, хто сприйняв побачене серйозно, висловивши стурбованість тим, що кішка, можливо, відчуває сильну спрагу і потребує допомоги.

"Це не смішно. Він просто хоче пити", "Бідний малюк. Адже ця вода не призначена для пиття — вона може бути брудною", "Прийшов за благословенням", "Тепер це кіт святий", — писали вони.

Видання Newsweek зазначає, що експерти нагадують, що бродячі кішки особливо вразливі в посушливі періоди та взимку, коли вода може бути недоступною. Організації, що опікуються питаннями добробуту тварин, наголошують: залишати воду для вуличних кішок — прояв співчуття, який може врятувати їм життя. Однак при цьому важливо дотримуватися обережності, щоб уникнути ризику поширення інфекцій і не нашкодити ні тваринам, ні людям.

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