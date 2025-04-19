"Шокировала пассажиров": стюардесса раскрыла, что на самом деле носят бортпроводники под униформой

Стюардесса по имени Паула шокировала людей, раскрыв, что именно она носит под униформой бортпроводницы.

Related video

Об этом пишет Daily Star.

"Бортпроводница Паула поделилась шокирующей информацией о том, что носят члены экипажа под униформой, которая шокировала пассажиров регулярных коммерческих рейсов", — говорится в материале.

Женщина поделилась малоизвестной правдой о том, что на самом деле происходит под одеждой бортпроводников. Сначала она продемонстрировала свою, на первый взгляд, удобную униформу: белую блузку, которая аккуратно заправлена в брюки.

Однако, когда стюардесса начинает раздеваться, оказывается, что под рабочей одеждой на ней была пижама.

"Я буквально одета в пижаму", — отметила женщина.

Она также продемонстрировала облегающий серый пижамный ансамбль, скрывавшийся под ее внешним видом,

Кроме того, Паула рассказала, что она "очень легко замерзает", а это означает, что ношение дополнительного слоя становится необходимым для ее комфорта, а не просто выбором стиля.

Напомним, стюардесса рассказала, какие блюда не стоит есть на борту самолета.

Фокус также писал о том, как пассажирка украла чужое место в самолете, а стюардесса проучила ее.