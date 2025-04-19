"Шокувала пасажирів": стюардеса розкрила, що насправді носять бортпровідники під уніформою

Стюардеса на ім'я Паула шокувала людей, розкривши, що саме вона носить під уніформою бортпровідниці.

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Про це пише Daily Star.

"Бортпровідниця Паула поділилася шокуючою інформацією про те, що носять члени екіпажу під уніформою, яка шокувала пасажирів регулярних комерційних рейсів", — йдеться у матеріалі.

Жінка поділилася маловідомою правдою про те, що насправді відбувається під одягом бортпровідників. Спочатку вона продемонструвала свою, на перший погляд, зручну уніформу: білу блузку, яка акуратно заправлена в штани.

Проте, коли стюардеса починає роздягатися, виявляється, що під робочим одягом на ній була піжама.

"Я буквально вдягнута в піжаму", — зазначила жінка.

Вона також продемонструвала облягаючий сірий піжамний ансамбль, що ховався під її зовнішнім виглядом,

Крім того, Паула розповіла, що вона "дуже легко замерзає", а це означає, що носіння додаткового шару стає необхідним для її комфорту, а не просто вибором стилю.

Нагадаємо, стюардеса розповіла, які страви не варто їсти на борту літака.

Фокус також писав про те, як пасажирка вкрала чуже місце в літаку, а стюардеса проучила її.