"Был тюрьмой для ведьм": пара купила дом и теперь переживает события, которые не может объяснить

Эми Уэйн и Джаррад Каттинг приобрели один из самых населенных призраками домов Великобритании и не может объяснить странные события, которые начали переживать.

Related video

Об этом пишет Daily Star.

Этот дом известен тем, что когда-то был тюрьмой для ведьм, а его новые владельцы уже сталкиваются с паранормальными явлениями.

"Мы владеем этим домом не так давно, но уже успели пережить ряд событий, которые не можем объяснить. В основном это звуки или запахи, но также мы видели, как предметы движутся сами по себе", — рассказала Эми.

Пара ведет сайт в социальных сетях и годами путешествовала по миру, исследуя призраков. Именно поэтому, когда от друга узнали о продаже дома с привидениями, решили его приобрести.

Дом с привидениями Фото: Daily Star

Само строение находится в селе Сент-Осиф в Эссексе. В нем почти 450 лет назад жила Урсула Кемп. Она была местной акушеркой и целительницей, но после вражды с местной семьей была обвинена в ведьмовстве и приговорена к смерти.

Урсула была одной из 13 женщин, которых обвинили в этом преступлении, и всех их содержали в сельской тюрьме. Трое из заключенных, в том числе Урсула, были повешены за совершенные преступления.

С тех пор владельцы исторической недвижимости сообщают, что видят призрачных призраков, а некоторых из них даже толкают призрачные фигуры.

"Недавно мы установили несколько камер наблюдения по всему дому, так что скрещиваем пальцы, что нам удастся увидеть больше и даже снять это на пленку", — подчеркнула Эми.

Напомним, в храме богини колдовства и призраков ученые нашли уникальные архитектурные элементы, которые углубляют понимание культурных практик.

Фокус также писал о том, что спустя более полувека раскрыта тайна "призрака Саммервиля".