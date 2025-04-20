"Був в'язницею для відьом": пара купила будинок і тепер переживає події, які не може пояснити

Емі Вейн та Джаррад Каттінг придбали один з найбільш населених привидами будинків Великої Британії і не може пояснити дивні події, які почали переживати.

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Про це пише Daily Star.

Цей будинок відомий тим, що колись був в'язницею для відьом, а його нові власники вже стикаються з паранормальними явищами.

"Ми володіємо цим будинком не так давно, але вже встигли пережити ряд подій, які не можемо пояснити. Здебільшого це звуки чи запахи, але також ми бачили, як предмети рухаються самі по собі", — розповіла Емі.

Пара веде сайт у соціальних мережах та роками подорожувала світом, досліджуючи привидів. Саме тому, коли від друга дізнались про продаж будинку з привидами, вирішили його придбати.

Будинок з привидами Фото: Daily Star

Саме помешкання знаходиться в селі Сент-Осіф в Ессексі. У ньому майже 450 років тому жила Урсула Кемп. Вона була місцевою акушеркою і цілителькою, але після ворожнечі з місцевою родиною була звинувачена у відьомстві і засуджена до смерті.

Урсула була однією з 13 жінок, яких звинуватили в цьому злочині, і всіх їх утримували в сільській в'язниці. Троє з ув'язнених, в тому числі Урсула, були повішені за скоєні злочини.

З того часу власники історичної нерухомості повідомляють, що бачать примарних привидів, а деяких з них навіть штовхають примарні фігури.

"Нещодавно ми встановили кілька камер спостереження по всьому будинку, тож схрещуємо пальці, що нам вдасться побачити більше і навіть зняти це на плівку", — підкреслила Емі.

Нагадаємо, у храмі богині чаклунства і привидів вчені знайшли унікальні архітектурні елементи, які поглиблюють розуміння культурних практик.

Фокус також писав про те, що через понад півстоліття розкрито таємницю "привида Саммервіля".