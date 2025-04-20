"Я угадала код": отпечатки пальцев в необычном месте помогли девушке раскрыть измену любимого

Американская блогерша Алекса Лоузи узнала об измене своего возлюбленного, когда вернулась из рабочей поездки и заметила необычные отпечатки пальцев на своих средствах для ухода.

Related video

Об этом девушка рассказала в подкасте Unbothered, отметив, что парень не отвечал на ее звонки.

Жительница Лос-Анджелеса уехала на две недели, а когда вернулась домой, заметила, что на ее дорогом увлажняющем креме были отпечатки пальцев и следы грязи, а также было очевидно, что ее крем для тела также использовался.

Алекса заметила, что ее духи были оставлены "не на своем месте", а неоткрытые посылки были "перетасованы". Она мгновенно поняла, что в доме была женщина.

Затем она рассказала, что ее парень начал уклоняться от ответа, когда она попросила его рассказать, как работают камеры видеонаблюдения.

"Мне нужны были ответы. Мне нужно было просто знать. Я проснулась посреди ночи — мое тело просило: "Иди, посмотри записи с камер наблюдения". Я угадала код с первого раза. Паролем был мой день рождения. Две недели, что меня не было, каждый вечер в 21:00 приходила девушка, которая выглядела идентично мне", — рассказала Алекса.

После просмотра видеозаписи девушка и ее подруга смогли разыскать таинственную женщину-двойницу, с которой встречался ее партнер, и увидели, что ее парень следит за ней в социальных сетях. Это дало ей подтверждение, в котором она нуждалась, чтобы отомстить.

Она распечатала скриншоты с камер наблюдения и расклеила их по всему дому.

"Я часами раскладывала их везде, где только можно себе представить. В книгах, между ноутбуками, везде. Я просто хотела быть уверенной, что его мама найдет их, что его друзья найдут их, что уборщица найдет их", — отметила Алекса.

Затем она собрала вещи и уехала из их дома.

Через несколько месяцев другая женщина пыталась связаться с ней, но она оборвала эту связь, поскольку уже отошла от этой ситуации.

Напомним, мама, которая отдала двух детей на усыновление, удивила интернет своей исповедью.

Фокус также писал о том, как стюардесса шокировала пассажиров, когда раскрыла, что на самом деле носят бортпроводники под униформой.