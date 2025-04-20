"Я вгадала код": відбитки пальців у незвичному місці допомогли дівчині розкрити зраду коханого

Американська блогерка Алекса Лоузі дізналася про зраду свого коханого, коли повернулася з робочої поїздки та помітила незвичні відбитки пальців на своїх засобах для догляду.

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Про це дівчина розповіла у подкасті Unbothered, зазначивши, що хлопець не відповідав на її дзвінки.

Мешканка Лос-Анджелеса поїхала на два тижні, а коли повернулася додому, помітила, що на її дорогому зволожувальному кремі були відбитки пальців і сліди бруду, а також було очевидно, що її крем для тіла також використовувався.

Алекса помітила, що її парфуми були залишені "не на своєму місці", а невідкриті посилки були "перетасовані". Вона миттєво зрозуміла, що в будинку була жінка.

Потім вона розповіла, що її хлопець почав ухилятися від відповіді, коли вона попросила його розповісти, як працюють камери відеоспостереження.

"Мені потрібні були відповіді. Мені потрібно було просто знати. Я прокинулася посеред ночі — моє тіло просило: "Іди, подивися записи з камер спостереження". Я вгадала код із першого разу. Паролем був мій день народження. Два тижні, що мене не було, щовечора о 21:00 приходила дівчина, яка мала ідентичний вигляд як я", — розповіла Алекса.

Після перегляду відеозапису дівчина та її подруга змогли розшукати таємничу жінку-двійницю, з якою зустрічався її партнер, і побачили, що її хлопець стежить за нею в соціальних мережах. Це дало їй підтвердження, якого вона потребувала, щоб помститися.

Вона роздрукувала скриншоти з камер спостереження і розклеїла їх по всьому будинку.

"Я годинами розкладала їх скрізь, де лише можна собі уявити. У книжках, між ноутбуками, скрізь. Я просто хотіла бути впевненою, що його мама знайде їх, що його друзі знайдуть їх, що прибиральниця знайде їх", — зазначила Алекса.

Потім вона зібрала речі і виїхала з їхнього будинку.

Через декілька місяців інша жінка намагалася зв’язатися з нею, але вона обірвала цей зв’язок, оскільки вже відійшла від цієї ситуації.

Нагадаємо, мама, яка віддала двох дітей на усиновлення, здивувала інтернет своєю сповіддю.

Фокус також писав про те, як стюардеса шокувала пасажирів, коли розкрила, що насправді носять бортпровідники під уніформою.