Кошки в шляпках поразили людей, впервые побывав на пляже и увидев море (видео)

Две рыжие кошки по кличке Кэши и Алмонд стали интернет-сенсацией после того, как их владелец впервые взял животных на пляж во Флориде (США). Видео с их прогулкой набрало миллионы просмотров в соцсетях

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Домашние животные по кличке Кэши и Алмонд покорили сердца пользователей TikTok, собрав более 2,5 млн просмотров.

Пара рыжих кошек впервые отправилась в поход, и моментально покорила сердца миллионов зрителей со всего мира. Кэши и Алмонд, воспитанные и необычайно милые пушистики, провели день на уединенном пляже Princess Beach, где их хозяин устроил для них настоящий курорт.

Оборудовав уютную палатку с водой, игрушками и лотком, мужчина дал своим питомцам возможность насладиться природой, не нарушая их привычного комфорта. После отдыха в тени, кошек аккуратно вынесли к воде — в шляпках от солнца, как настоящих курортников. По словам хозяина, Кэши была немного настороженной, а вот Алмонд с восторгом принялся исследовать песок и морской пейзаж.

Видео, опубликованное на TikTok 21 апреля, стремительно набрало популярность: более 2,5 миллиона просмотров и десятки тысяч комментариев от пользователей, тронутых до слез.

"Если бы я увидел это на пляже, я бы сильно заплакал", "Мое сердце просто взорвалось бы от радости", "Мой кот убегал в закат и не возвращался", "Эти маленькие шляпки просто великолепны", — писали они.

Пользователи соцсетей обратили внимание на удивительное поведение кошек Фото: TikTok

Пользователи также обратили внимание на удивительное поведение кошек — спокойное, ласковое и очень "воспитанное". Многие связывают это с тем, что оба питомца — рыжие. В соцсетях активно обсуждается теория о "поведении рыжих котов" — якобы они более дружелюбнее и общительнее. Однако специалисты отмечают, что наука пока не подтверждает связи между цветом шерсти и характером.

"Научных доказательств этому нет — только наблюдения и субъективные впечатления владельцев", — объяснил ветеринар Микель Дельгадо.

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