Кішки в капелюшках вразили людей, уперше побувавши на пляжі та побачивши море (відео)

Дві руді кішки на прізвисько Кеші та Алмонд стали інтернет-сенсацією після того, як їхній власник уперше взяв тварин на пляж у Флориді (США). Відео з їхньою прогулянкою набрало мільйони переглядів у соцмережах

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Домашні тварини на прізвисько Кеші та Алмонд підкорили серця користувачів TikTok, зібравши понад 2,5 млн переглядів.

Пара рудих кішок вперше вирушила в похід, і моментально підкорила серця мільйонів глядачів з усього світу. Кеші та Алмонд, виховані та надзвичайно милі пухнастики, провели день на відокремленому пляжі Princess Beach, де їхній господар влаштував для них справжній курорт.

Обладнавши затишний намет із водою, іграшками та лотком, чоловік дав своїм вихованцям можливість насолодитися природою, не порушуючи їхнього звичного комфорту. Після відпочинку в тіні, кішок акуратно винесли до води — у капелюшках від сонця, як справжніх курортників. За словами господаря, Кеші була трохи настороженою, а ось Алмонд із захопленням взявся досліджувати пісок і морський пейзаж.

Відео, опубліковане на TikTok 21 квітня, стрімко набрало популярності: понад 2,5 мільйона переглядів і десятки тисяч коментарів від користувачів, зворушених до сліз.

"Якби я побачив це на пляжі, я б добряче заплакав", "Моє серце просто вибухнуло б від радості", "Мій кіт тікав на захід сонця і не повертався", "Ці маленькі капелюшки просто чудові", — писали вони.

Користувачі соцмереж звернули увагу на дивовижну поведінку котів Фото: TikTok

Користувачі також звернули увагу на дивовижну поведінку кішок — спокійну, лагідну і дуже "виховану". Багато хто пов'язує це з тим, що обидва вихованці — руді. У соцмережах активно обговорюється теорія про "поведінку рудих котів" — нібито вони більш доброзичливі і товариськіші. Однак фахівці зазначають, що наука поки що не підтверджує зв'язку між кольором шерсті та характером.

"Наукових доказів цьому немає — тільки спостереження і суб'єктивні враження власників", — пояснив ветеринар Мікель Дельгадо.

Раніше Фокус повідомляв, що пес став схожий на людину і здивував свою господиню. Мешканка Шотландії на ім'я Лоїс вирішила взяти участь у популярному тренді й за допомогою ШІ "олюднила" свою собаку. Результат вразив жінку до глибини душі. Пес виявився напрочуд схожим на її власного чоловіка.

Також стало відомо, що господар забрав наймиліше цуценя з виводка, але тепер інтернет сміється над тим, що виросло. Тварини часто кардинально змінюються з віком. Саме це сталося з Умою — брюссельським грифоном, чия трансформація приголомшила глядачів соціальних мереж.