Женщина проснулась от сильного шума и заметила взгляд "преступника" (видео)

Хозяева проснулись в ужасе от громкого хлопка, но вместо грабителей их ждал ковер, залитый краской, и виноватый взгляд любимого питомца с вершины лестницы.

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Об инциденте рассказала пользовательница с ником @hs.living в одном из своих видео в TikTok.

Как оказалось, виновницей переполоха стала их кошка по имени Мими.

Видео, опубликованное 17 апреля, моментально стало вирусным и собрало более 8,8 миллиона просмотров. В нем рассказывается, как Мими устроила настоящий художественный перформанс, забрызгав новенькие кремовые ковры черной краской.

Кадры заканчиваются кадром "виновницы" — застывшей на вершине лестницы, откуда она, по всей видимости, наблюдала за своими "художествами".

"К счастью, на ней самой краски не было", — с облегчением добавили авторы видео.

В последующем видео владельцы подробно объяснил, что произошло. Шесть недель назад они взяли домой котенка, а во время недавнего ремонта на чердаке забыли убрать банку с черной краской. Мими, как и многие коты, обожает ночные забеги и, вероятно, случайно столкнула банку.

Виновницей переполоха стала их кошка по имени Мими Фото: TikTok

Пользователи TikTok оценили инцидент с юмором.

"Не дай Бог коту увлечься абстрактным искусством", "Я бы сказал, что это современное искусство — и продал дом", "Хорошо, что ты оставил краску на лестнице", "Я бы вышел и пошел искать новый дом", — писали они.

Несмотря на поврежденный ковер и испорченный утренний покой, хозяйка говорит, что важнее всего — безопасность Мими.

"Я истерически плакала, но муж успокоил меня: если пятна не отойдут, мы просто заменим ковер", — написала она.

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