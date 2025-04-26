Жінка прокинулася від сильного шуму і помітила погляд "злочинця" (відео)

Господарі прокинулися в жаху від гучного удару, але замість грабіжників на них чекав килим, залитий фарбою, і винуватий погляд улюбленого вихованця з вершини сходів.

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Про інцидент розповіла користувачка з ніком @hs.living в одному зі своїх відео в TikTok.

Як виявилося, винуватицею переполоху стала їхня кішка на ім'я Мімі.

Відео, опубліковане 17 квітня, моментально стало вірусним і зібрало понад 8,8 мільйона переглядів. У ньому розповідається, як Мімі влаштувала справжній художній перформанс, забризкавши новенькі кремові килими чорною фарбою.

Кадри закінчуються кадром "винуватиці" — застиглої на вершині сходів, звідки вона, вочевидь, спостерігала за своїми "художествами".

"На щастя, на ній самої фарби не було", — з полегшенням додали автори відео.

У наступному відео власники детально пояснили, що сталося. Шість тижнів тому вони взяли додому кошеня, а під час недавнього ремонту на горищі забули прибрати банку з чорною фарбою. Мімі, як і багато котів, обожнює нічні забіги і, ймовірно, випадково зіштовхнула банку.

Винуватицею переполоху стала їхня кішка на ім'я Мімі Фото: TikTok

Користувачі TikTok оцінили інцидент із гумором.

"Не дай Боже коту захопитися абстрактним мистецтвом", "Я б сказав, що це сучасне мистецтво — і продав будинок", "Добре, що ти залишив фарбу на сходах", "Я б вийшов і пішов шукати новий будинок", — писали вони.

Попри пошкоджений килим і зіпсований ранковий спокій, господиня каже, що найважливіше — безпека Мімі.

"Я істерично плакала, але чоловік заспокоїв мене: якщо плями не відійдуть, ми просто замінимо килим", — написала вона.

Раніше Фокус повідомляв, що пес став схожий на людину і здивував свою господиню. Мешканка Шотландії на ім'я Лоїс вирішила взяти участь у популярному тренді і за допомогою ШІ "олюднила" свою собаку. Результат вразив жінку до глибини душі. Пес виявився напрочуд схожим на її власного чоловіка.

Також стало відомо, що господар забрав наймиліше цуценя з виводка, але тепер інтернет сміється над тим, що виросло. Тварини часто кардинально змінюються з віком. Саме це сталося з Умою — брюссельським грифоном, чия трансформація приголомшила глядачів соціальних мереж.