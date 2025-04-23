Кошки внезапно забегали по дому, и за этим последовало нечто странное (видео)

Когда домашние животные с грохотом вбежали в дом, сбивая на своем пути мебель, Кристина Уилсон поняла, что происходит нечто необычное. Выглянув в окно, она увидела рядом с лесом своего частого, но нежеланного гостя — медведя.

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Об этом рассказала Кристина Уилсон в одном из своих видео в TikTok.

Жизнь с 13 кошками — дело шумное и непредсказуемое, но даже их хозяйка из Коннектикута (США) не ожидала, что возвращение ее животных обернется встречей с черным медведем. Женщина, живущая в лесистой местности, уже привыкла к частым визитам диких животных, но в этот раз ее питомцы повели себя совсем не так, как обычно.

Как рассказала Уилсон, двое из ее кошек — Му и Табс — внезапно вбежали в дом из уличного вольера, опрокидывая мебель и врезаясь в стены. На шум хозяйка вышла из кухни, решив, что младшая кошка гоняется за старшими. Но все оказалось гораздо серьезнее. К дому пожаловал черный медведь.

Камера видеонаблюдения зафиксировала, как животное поднялось на террасу и спокойно заглянуло в окно. Хозяйка засняла момент и выложила видео 9 апреля в TikTok, где ролик быстро стал вирусным, собрав более 585 тысяч просмотров. Некоторые кошки остались внутри и спокойно наблюдали за гостем, другие предпочли спрятаться под кровать.

Уилсон, как специалист по поведению животных, объяснила, что, хотя медведь уже бывал у ее дома, такая реакция питомцев стала неожиданностью. Возможно, в этот раз он оказался слишком близко к входу в вольер, и именно это напугало Му и Табса.

Пользователи TikTok не смогли удержаться от шуток в комментариях.

"Похоже, они еще не освоили дрифт", "Я бы тоже так отреагировал на медведя", "Извините, но я не могу перестать смеяться над тем фактом, что они обе недостаточно сильно нажали на тормоза и врезались в стену", — писали они.

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