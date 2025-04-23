Кішки раптово забігали по будинку, і після цього послідувало щось дивне (відео)

Коли домашні тварини з гуркотом вбігли до будинку, збиваючи на своєму шляху меблі, Христина Вілсон зрозуміла, що відбувається щось незвичайне. Виглянувши у вікно, вона побачила поруч із лісом свого частого, але небажаного гостя — ведмедя.

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Про це розповіла Крістіна Вілсон в одному зі своїх відео в TikTok.

Життя з 13 кішками — справа галаслива і непередбачувана, але навіть їхня господиня з Коннектикуту (США) не очікувала, що повернення її тварин обернеться зустріччю з чорним ведмедем. Жінка, яка живе в лісистій місцевості, вже звикла до частих візитів диких тварин, але цього разу її улюбленці повелися зовсім не так, як зазвичай.

Як розповіла Вілсон, двоє з її кішок — Му і Табс — раптово вбігли в дім з вуличного вольєра, перекидаючи меблі й врізаючись у стіни. На шум господиня вийшла з кухні, вирішивши, що молодша кішка ганяється за старшими. Але все виявилося набагато серйозніше. До будинку завітав чорний ведмідь.

Камера відеоспостереження зафіксувала, як тварина піднялася на терасу і спокійно заглянула у вікно. Господиня зняла момент і виклала відео 9 квітня в TikTok, де ролик швидко став вірусним, зібравши понад 585 тисяч переглядів. Деякі кішки залишилися всередині та спокійно спостерігали за гостем, інші вважали за краще сховатися під ліжко.

Вілсон, як фахівець із поведінки тварин, пояснила, що, хоча ведмідь уже бував у її будинку, така реакція вихованців стала несподіванкою. Можливо, цього разу він опинився занадто близько до входу у вольєр, і саме це налякало Му і Табса.

Користувачі TikTok не змогли втриматися від жартів у коментарях.

"Схоже, вони ще не освоїли дрифт", "Я б теж так відреагував на ведмедя", "Вибачте, але я не можу перестати сміятися з того факту, що вони обидві недостатньо сильно натиснули на гальма і врізалися в стіну", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що пес став схожий на людину і здивував свою господиню. Мешканка Шотландії на ім'я Лоїс вирішила взяти участь у популярному тренді й за допомогою ШІ "олюднила" свою собаку. Результат вразив жінку до глибини душі. Пес виявився напрочуд схожим на її власного чоловіка.

Також стало відомо, що господар забрав наймиліше цуценя з виводка, але тепер інтернет сміється над тим, що виросло. Тварини часто кардинально змінюються з віком. Саме це сталося з Умою — брюссельським грифоном, чия трансформація приголомшила глядачів соціальних мереж.