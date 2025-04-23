"Безумие": пассажиры были вынуждены "удерживать" самолет после неполадки в воздухе (видео)

Пассажиры рейса Delta из Атланты в Чикаго (США) столкнулись с неожиданной опасностью на борту. Во время полета часть потолка обрушилась, и людям пришлось буквально держать конструкцию руками.

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Об этом рассказал Лукас Майкл Пейн, опубликовавший ролик в TikTok.

Авиарейс из Атланты в Чикаго превратился в стрессовое испытание для пассажиров, когда часть потолочной панели в салоне самолета Boeing 717 обрушилась прямо во время полета. Инцидент произошел 14 апреля на рейсе авиакомпании Delta, и его последствия были засняты на видео, которое быстро разошлось по соцсетям.

На кадрах видно, как пассажиры вынуждены держать отвалившуюся потолочную конструкцию на высоте 30 000 футов (более 9 тысяч км).

"Мой приятель летел этим рейсом, и у него обрушился потолок", — прокомментировал ситуацию блогер Лукас Майкл Пейн.

По словам Пэйна, после временного удержания конструкции ее заклеили скотчем, а пассажирам предложили компенсацию — 10 000 бонусных миль, что эквивалентно примерно 100 долларам. Самолет был вынужден вернуться в Атланту, а дальнейший перелет в Чикаго состоялся на резервном борту с двухчасовой задержкой.

Представители Delta подтвердили инцидент и извинились перед пассажирами, подчеркнув, что никто не пострадал. Однако пользователи в комментариях выразили возмущение.

"Delta дала мне только кредит на сто долларов", "Я сидела в передней части салона — это безумие", "Вот почему я всегда езжу на машине", — писали они.

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