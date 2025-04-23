"Божевілля": пасажири були змушені "утримувати" літак після неполадки в повітрі (відео)

Пасажири рейсу Delta з Атланти до Чикаго (США) зіткнулися з несподіваною небезпекою на борту. Під час польоту частина стелі обвалилася, і людям довелося буквально тримати конструкцію руками.

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Про це розповів Лукас Майкл Пейн, який опублікував ролик у TikTok.

Авіарейс з Атланти до Чикаго перетворився на стресове випробування для пасажирів, коли частина стельової панелі в салоні літака Boeing 717 обвалилася просто під час польоту. Інцидент стався 14 квітня на рейсі авіакомпанії Delta, і його наслідки були зняті на відео, яке швидко розійшлося соцмережами.

На кадрах видно, як пасажири змушені тримати стельову конструкцію, що відвалилася, на висоті 30 000 футів (понад 9 тисяч км).

"Мій приятель летів цим рейсом, і в нього обвалилася стеля", — прокоментував ситуацію блогер Лукас Майкл Пейн.

За словами Пейна, після тимчасового утримання конструкції її заклеїли скотчем, а пасажирам запропонували компенсацію — 10 000 бонусних миль, що еквівалентно приблизно 100 доларам. Літак був змушений повернутися до Атланти, а подальший переліт до Чикаго відбувся на резервному борту з двогодинною затримкою.

Представники Delta підтвердили інцидент і вибачилися перед пасажирами, підкресливши, що ніхто не постраждав. Однак користувачі в коментарях висловили обурення.

"Delta дала мені тільки кредит на сто доларів", "Я сиділа в передній частині салону — це божевілля", "Ось чому я завжди їжджу на машині", — писали вони.

Раніше Фокус повідомляв, що жінку вигнали з літака через невдалий жарт. Слова про вибухівку обернулася для пасажирки допитом, двогодинною затримкою рейсу і довічним баном від авіакомпанії. Жінка заявила бортпровідниці, що в неї із собою бомба.

Також стало відомо, що чоловік помстився дівчині, яка вирушила в круїз без нього, "замінувавши" судно. Американець Джошуа Лоу надіслав послання, в якому стверджував, що на кораблі бомба.