Мужчина живет в огромном замке и не платит ни копейки: в чем секрет (видео, фото)

25-летний аргентинец Данте Фиорани живет в замке 17 века с видом на статую Христа-Искупителя в Рио-де-Жанейро (Бразилия), не платя за жилье. Мужчина устроился волонтером в хостел и рассказал о своем лайфхаке в соцсетях.

Related video

Об этом турист рассказал в одном из своих видео в TikTok.

25-летний Данте Фиорани из Аргентины живет в настоящем замке на вершине холма в Рио-де-Жанейро, не платя за аренду ни единой копейки. Его рассказ о жизни в Château De Saint-Loup — здании 17 века с видом на статую Христа-Искупителя — стал вирусным.

Как рассказал Данте, он поселился в замке, устроившись волонтером в местный хостел, расположенный в части здания. Взамен на легкие обязанности, около 15 часов в неделю, он получил бесплатное проживание, доступ к бассейну, пинг-понгу, зонам отдыха и даже бару, за которым он работает по вечерам.

"Я не могу поверить, где я живу. Это место — как из фильма", — признается он.

Особняк когда-то принадлежал влиятельному человеку, который владел почти всей территорией района Санта-Тереза. После его смерти здание перешло к наследнику, а позже было частично преобразовано в хостел двумя энтузиастами из Франции и Аргентины.

25-летний Данте Фиорани из Аргентины Фото: Jam Press

Сейчас замок продолжает работать как хостел и место для свадеб и мероприятий. А пока владельцы ищут покупателя, здесь живет международная команда волонтеров, среди которых — брат Данте, отвечающий за завтраки для гостей.

Фиорани рассказывает, что сначала оплатил несколько ночей проживания, после чего подал заявку на участие в программе волонтерства и был принят буквально через несколько дней. Благодаря этому лайфхаку он путешествует, не тратя свои накопления, и исследует Бразилию почти бесплатно.

Его ролик в TikTok с рассказом о жизни в замке понравился зрителям.

"Гений Данте", "Моя мечта", "Как туда попасть?", — писали они. Некоторые даже заявили, что уже подали заявки на участие в волонтерской программе, вдохновленные его примером.

Ранее Фокус сообщал, что пара продала почти все имущество, чтобы жить на круизных лайнерах. Супруги нашли способ жить мечтой и при этом экономить. Моника и Джорелл продали почти все имущество и перебрались на круизный лайнер, утверждая, что морские путешествия обходятся им дешевле, чем жизнь на суше.

Также стало известно, что что соседи были шокированы внезапным исчезновением старинного коттеджа. Дом в США с потрясающим видом пропал за один день. Новые владельцы, семья Кэпстик-Дэйл, входящая в список богатейших людей Великобритании, решила построить на его месте резиденцию своей мечты.