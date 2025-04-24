Чоловік живе у величезному замку і не платить ні копійки: у чому секрет (відео, фото)

25-річний аргентинець Данте Фіорані живе в замку 17 століття з видом на статую Христа-Спасителя в Ріо-де-Жанейро (Бразилія), не сплачуючи за житло. Чоловік влаштувався волонтером у хостел і розповів про свій лайфхак у соцмережах.

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Про це турист розповів в одному зі своїх відео в TikTok.

25-річний Данте Фіорані з Аргентини живе у справжньому замку на вершині пагорба в Ріо-де-Жанейро, не сплачуючи за оренду жодної копійки. Його розповідь про життя в Château De Saint-Loup — будівлі 17 століття з видом на статую Христа-Спасителя — стала вірусною.

Як розповів Данте, він оселився в замку, влаштувавшись волонтером у місцевий хостел, розташований у частині будівлі. Натомість на легкі обов'язки, близько 15 годин на тиждень, він отримав безплатне проживання, доступ до басейну, пінг-понгу, зон відпочинку і навіть бару, за яким він працює вечорами.

"Я не можу повірити, де я живу. Це місце — як із фільму", — зізнається він.

Особняк колись належав впливовій людині, яка володіла майже всією територією району Санта-Тереза. Після його смерті будівля перейшла до спадкоємця, а пізніше була частково перетворена на хостел двома ентузіастами з Франції та Аргентини.

25-річний Данте Фіорані з Аргентини Фото: Jam Press

Нині замок продовжує працювати як хостел і місце для весіль та заходів. А поки власники шукають покупця, тут живе міжнародна команда волонтерів, серед яких — брат Данте, що відповідає за сніданки для гостей.

Фіорані розповідає, що спочатку оплатив кілька ночей проживання, після чого подав заявку на участь у програмі волонтерства та був прийнятий буквально через кілька днів. Завдяки цьому лайфхаку він подорожує, не витрачаючи свої заощадження, і досліджує Бразилію майже безплатно.

Його ролик у TikTok з розповіддю про життя в замку сподобався глядачам.

"Геній Данте", "Моя мрія", "Як туди потрапити?", — писали вони. Деякі навіть заявили, що вже подали заявки на участь у волонтерській програмі, натхненні його прикладом.

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