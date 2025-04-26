Индик облюбовал припаркованный мотороллер, а потом "подрался" с владелицей транспорта (видео)

В одном бразильском городке индюк заинтересовался припаркованным мотороллером и начал "по-хозяйски" обходить его кругами. Когда владелица транспорта вернулась, это не понравилось птице.

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Ролик с забавным поведением птицы обнародовал развлекательный портал ViralHog.

На кадрах можно увидеть, как индюк заинтересовался припаркованным мотороллером и рассматривает его. Впоследствии птица начинает кругами ходить вокруг транспорта и громко кулдыкать вокруг, пока не возвращается владелица.

Женщина пытается уехать с места, однако индюк не пускает ее и несколько раз "атакует" владелицу. Впоследствии ей удается развернуться, но птица продолжает за ней идти и издавать громкие звуки.

В конце концов, владелице транспорта удается завести двухколесного и покинуть место парковки. В комментариях отметили заинтересованность индюка мотороллером и поведение птицы, когда владелица уехала с места парковки.

Больше всего юзеры отметили следующие комментарии:

"Это действительно смешно";

"Она просто не оплатила парковку";

"Индик увидел, что мотороллер имеет поломку. Поэтому и пытался предупредить ее";

"Вот тебе и индюк. А вы говорите, птицы не любят транспорт, разве?".

Ранее стало известно, что мужчина поймал редкого орла. 40-летний британец Стивен Харрис смог поймать редкую хищную птицу, которая терроризировала жителей его городка. Птица несколько недель нападала на местных, поэтому господин Харрис решил действовать.

Впоследствии сообщалось, как попугай застрял на дереве и "посылал" людей, пока ему не дали пачку сигарет. В шведском Гетеборге спасатели столкнулись с необычной ситуацией, когда попугай не хотел слезать с дерева и отблагодарил их за заботу нецензурной бранью.