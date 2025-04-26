Індик облюбував припаркований моторолер, а потім "побився" з власницею транспорту (відео)

В одному бразильському містечку індик зацікавився припаркованим моторолером і почав "по-хазяйськи" обходити його колами. Коли власниця транспорту повернулася, це не сподобалося птахові.

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Ролик з кумедною поведінкою птаха оприлюднив розважальний портал ViralHog.

На кадрах можна побачити, як індик зацікавився припаркованим моторолером і розглядає його. Згодом птах починає колами ходити довкола транспорту та гучно кулдикати довкола, допоки не повертається власниця.

Жінка намагається поїхати з місця, однак індик не пускає її та кілька разів "атакує" власницю. Згодом їй вдається розвернутися, але птах продовжує за нею йти та видавати голосні звуки.

Зрештою, власниці транспорту вдається завести двоколісного та покинути місце парковки. В коментарях відзначили зацікавленість індика моторолером і поведінку птаха, коли власниця поїхала з місця паркування.

Найбільше юзери відзначили наступні коментарі:

"Це справді смішно";

"Вона просто не оплатила парковку";

"Індик побачив, що моторолер має поломку. Тому й намагався попередити її";

"От тобі й індик. А ви кажете, птахи не люблять транспорт, хіба?".

Раніше стало відомо, що чоловік упіймав рідкісного орла. 40-річний британець Стівен Гарріс зміг впіймати рідкісного хижого птаха, який тероризував мешканців його містечка. Птах кілька тижнів нападав на місцевих, тому пан Гарріс вирішив діяти.

Згодом повідомлялося, як папуга застряг на дереві та "посилав" людей, поки йому не дали пачку сигарет. У шведському Гетеборзі рятувальники зіткнулися з незвичайною ситуацією, коли папуга не хотів злазити з дерева і віддячив їм за турботу нецензурною лайкою.