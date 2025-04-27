"Было невероятно страшно": пассажир самолета заставил рейс изменить направление из-за змей на борту

Рейс одной из зарубежных авиакомпаний был вынужден изменить направление из-за того, что пассажир на борту был убежден, что в самолете есть змеи.

Related video

Об этом пишет The Sun.

Мужчина, который был одет в футболку со змеиным принтом, имел галлюцинации, что рептилии разгуливают по салону самолета.

"Смешно слышать, как пассажир кричит: "Змеи в самолете! Нам нужно приземлиться!". Но это было невероятно страшно для семей, которые летели рейсом. Никто не знал, что происходит, и действительно ли пассажир видел змею, которая разгуливала по салону на высоте 9 000 метров", — рассказал журналистам один из очевидцев.

Вскоре выяснилось, что пассажир, вероятно, находился под воздействием психотропов и "выдумал что-то".

Мужчина стал угрожать и пилоты, которые летели из британского аэропорта Гатвик в Марракеш в Марокко, решили совершить экстренную посадку в Фаро, Португалия.

Местная полиция ждала мужчину на взлетной полосе, чтобы вывести его из самолета.

Самолет на 190 пассажиров продолжил свой путь в Марракеш и приземлился через восемь часов после вылета из Лондона.

Напомним, женщину выгнали из самолета из-за неудачной шутки.

Фокус также писал о том, как пассажиры были вынуждены "удерживать" самолет после неполадки в воздухе