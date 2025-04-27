"Було неймовірно страшно": пасажир літака змусив рейс змінити напрямок через змій на борту

Рейс однієї з закордонних авіакомпаній був змушений змінити напрямок через те, що пасажир на борту був переконаний, що в літаку є змії.

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Про це пише The Sun.

Чоловік, який був одягнений у футболку зі зміїним принтом, мав галюцинації, що рептилії розгулюють салоном літака.

"Смішно чути, як пасажир кричить: "Змії в літаку! Нам потрібно приземлитися!". Але це було неймовірно страшно для сімей, які летіли рейсом. Ніхто не знав, що відбувається, і чи справді пасажир бачив змію, яка розгулювала салоном на висоті 9 000 метрів", — розповів журналістам один з очевидців.

Незабаром з’ясувалося, що пасажир, ймовірно, перебував під впливом психотропів і "вигадав щось".

Чоловік став погрожувати і пілоти, які летіли з британського аеропорту Гатвік до Марракеша в Марокко, вирішили здійснити екстрене приземлення в Фаро, Португалія.

Місцева поліція чекала на чоловіка на злітній смузі, щоб вивести його з літака.

Літак на 190 пасажирів продовжив свій шлях до Марракеша і приземлився через вісім годин після вильоту з Лондона.

Нагадаємо, жінку вигнали з літака через невдалий жарт.

Фокус також писав про те, як пасажири були змушені "утримувати" літак після неполадки в повітрі