"Тебе это несложно": женщина требовала у незнакомца купить ей кофе из-за его "дорогого напитка"

Американец оказался в необычной ситуации, когда стоял в очереди за кофе, а женщина позади него потребовала от него купить ей кофе. Причины такой "странной просьбы" она объяснила его "дорогим напитком".

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Об этом мужчина рассказал на одном из форумов Reddit.

Герой истории рассказывает, что на прошлой неделе пришел в местное заведение в сети Starbucks, стал в очередь и ждал. Когда пришло время заказывать любимый большой карамельный макиато со льдом, то женщина, которая стояла позади него, вздыхает как будто спешит. Но потом происходит сцена, которая его откровенно шокировала.

"Потом она наклоняется вперед и говорит: "Эй, ты тоже заплатишь за мой кофе, или мне просто воспользоваться твоей карточкой? Кажется, ты мог бы заплатить". Я был так растерян, что обернулся и сказал: "Э-э, что?", — рассказывает мужчина.

Он добавляет, что эта женщина просто смотрит на него и говорит, что "у него изысканный напиток, и он может позволить себе купить ей "небольшой кофе".

"Она говорит дальше: "Да ладно! Тебе не сложно же". Я просто моргаю глазами, а потом думаю — это что, она всерьез? И потом отвечаю ей следующее: "Извини, нет, я не куплю тебе кофе, потому что не знаю тебя", — сказал герой истории, добавив, что он сказал, что не обязан это ей делать.

Мужчина далее пишет, что она пробормотала, что он "эгоист", а потом резко вышла из очереди и ушла. Он добавляет, что совсем не понял, что это было.

"Вот честно, я не понял — а что это было? Эй, это вообще как так — просто можно взять и спросить кого-то за что-то заплатить?" — удивился мужчина и попросил совета у читателей.

В комментариях к сообщению, пользователи поддержали мужчину по его решению. Больше всего пользователям понравились следующие комментарии:

"Вот думаю, что это она постоянно делает: начинает конфликт, и добрая половина купит ей напиток, лишь бы не было ссоры. Хорошо, что вы ее послали!";

"У нас таких в Атланте зовут "скорострелы": стали в очередь и клянчат кофе. Правильно поступили!";

"Она что такая бедная, что не может купить обычную чашку кофе? Просто в шоке";

"Я сам продаю кофе, и ко мне пару раз в день приходят и клянчат кофе на дурака. Так что все справедливо!";

"Меня в Пенсильвании одна так тоже хотела на эспрессо развести, пока я ей не показал полицейский значок!".

Ранее стало известно, как женщина злится на мужа из-за его "частых" встреч с друзьями. По словам женщины, все его друзья не имеют семей и желают видеться еще чаще, но это провоцирует недовольство у матери двухлетнего ребенка. В сети ей посоветовали найти себе хобби.

Впоследствии сообщалось, что Starbucks заплатит 50 миллионов мужчине, который вылил горячий кофе на гениталии. Американец Майкл Гарсия испытал душевные и физические страдания из-за кипятка, который вылился из плохо закрытого стаканчика, написали журналисты. Компания-ответчик не хочет компенсировать его страдания.