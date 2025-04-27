"Тобі це нескладно": жінка вимагала у незнайомця купити їй кави через його "дорогий напій"

Американець опинився у незвичній ситуації, коли стояв у черзі за кавою, а жінка позаду нього почала вимагати від нього купити їй каву. Причини такого "дивного прохання" вона пояснила його "дорогим напоєм".

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Про це чоловік розповів на одному з форумів Reddit.

Герой історії розповідає, що минулого тижня прийшов до місцевого закладу у мережі Starbucks, став у чергу та чекав. Коли прийшов час замовляти улюблений великий карамельний макіато з льодом, то жінка, яка стояла позаду нього і зітхає, ніби поспішає. Але потім стається сцена, якого його відверто шокувала.

"Потім вона нахиляється вперед і каже: "Гей, ти теж заплатиш за мою каву, чи мені просто скористатися твоєю карткою? Здається, ти міг би заплатити". Я був такий розгублений, що обернувся і сказав: "Е-е, що?", — розповідає чоловік.

Він додає, що ця жінка просто дивиться на нього та каже, що "в нього вишуканий напій, і він може дозволити собі купити їй "невелику каву".

"Вона каже далі: "Та годі! Тобі не складно ж". Я просто кліпаю очима, а потім думаю — це що вона всерйоз? І потім відповідаю їй наступне: "Вибач, ні, я не куплю тобі кави, бо не знаю тебе", — сказав герой історії, додавши, що він сказав, що не зобов'язаний це їй робити.

Чоловік далі пише, що воно пробурмотіла, що він "егоїст", а потім різко вийшла з черги та пішла геть. Він додає, що геть не второпав, що це було.

"От чесно, я не зрозумів — а що це було? Агов, це взагалі як так взагалі можна взяти і спитати когось за щось заплатити?" — здивувався чоловік і попросив поради у читачів.

У коментарях до допису, юзери підтримали чоловіка за його рішенням. Найбільше користувачам сподобалися наступні коментарі:

"От думаю, що це вона постійно робить: починає конфлікт, і добра половина купить їй напою, аби не було сварки. Добре, що ви її послали!";

"У нас таких у Атланті кличуть "швидкостріли": стали в чергу і клянчать каву. Правильно вчинили!";

"Вона що така бідна, що не може купити звичайну чашку кави? Просто в шоці";

"Я сам продаю каву, і до мене пару разів на день приходять і клянчать каву на дурня. Тож все справедливо!";

"Мене в Пенсильванії одна так теж хотіла на еспресо розвести, поки я їй не показав поліцейський значок!".

Раніше стало відомо, як жінка злиться на чоловіка через його "часті" зустрічі з друзями. За словами жінки, всі його друзі не мають родин і бажають бачитися ще частіше, але це провокує невдоволення у матері дворічної дитини. У мережі їй порадили знайти собі хобі.

Згодом повідомлялося, що Starbucks заплатить 50 мільйонів чоловіку, який вилив гарячу каву на геніталії. Американець Майкл Гарсія відчув душевні та фізичні страждання через окріп, який вилився з погано закритого стаканчика, написали журналісти. Компанія-відповідач не хоче компенсувати його страждання.