"Почти случайно": учительница установила мировой рекорд по дыханию огнем

Бывшая пожарная и учительница из США Редерле Стерлинг установила мировой рекорд по скоростному дыханию огнем.

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Об этом сообщила Книга рекордов Гиннеса.

Для этого женщина 68 раз выдохнула пламенем за 30 секунд.

Американка 20 лет работала профессиональным огнеборцем, а затем начала выполнять экстремальные трюки с огнем. Редерле умеет не только дышать огнем, а переносить его пальцами, тушить пламя во рту и зажигать палочку языком.

Редерле Стерлинг Фото: Книга рекордів Гіннеса

Во время одной из тренировок со своей труппой учительница старшей школы подумала, что может установить мировой рекорд, использовав для этого свое хобби.

"Я решила установить этот рекорд почти случайно. Я работала над новой техникой огненного дыхания со своей огненной труппой, просто начала выдыхать как можно больше огненных шаров в ритме музыки и просто продолжала, добавляя все больше и больше.

В конце концов однажды я просто спросила: "Сколько я делаю?" и "Какой рекорд?", и оказалось, что я уже почти достигла цели!", — рассказала женщина.

Редерле призналась, что хотела показать другим людям, что можно установить мировой рекорд, даже если ты мать двоих детей и человек, который не занимается спортом.

"Это замечательное ощущение — иметь титул рекордсмена Гиннеса!", — поделилась она.

Женщина призналась, что теперь одним из ее любимых занятий является ежедневно рассказывать ученикам, какого классного учителя они имеют.

"Мне также нравится возможность говорить об этом с другими люди и гордиться собой, это действительно замечательно", — подчеркнула Редерле.

Напомним, женщина собрала огромную коллекцию с персонажами известной франшизы, чем установила новый мировой рекорд.

Фокус также писал о том, как выглядит женщина с самым большим разинутым ртом в мире.