Новый мировой рекорд: женщина собрала огромную коллекцию с персонажами известной франшизы (фото)

Австралийка Лизл Бенеке стала фанаткой "миньонов", собрав 1035 предметов относительно этих персонажей мультфильмов. Ее коллекция стала новым мировым рекордом в Книге Рекордов Гиннеса.

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Об этом сообщает Guiness Book of Records.

Женщина говорит, что стала фанаткой этих персонажей после просмотра первой части "Гадкого Я". С тех пор она начала постоянно собирать этих персонажей на различных предметах — от фигурок до полотенец и других разнообразных предметов.

Лизль Бенеке (фото: Guiness Book of Records) Фото: Guiness Book Of Records

"Я люблю быть окруженной их прекрасными, ярко-желтыми улыбками. Они есть в каждой комнате и на каждой свободной стене. Даже задняя часть моей машины заполнена Миньон, и когда я останавливаюсь на светофоре, то я вижу, как люди показывают пальцами и смеются над ними", — говорит госпожа Бенеке.

За эту любовь к этим персонажам, ее коллеги нарекли женщину "Госпожа Миньон". Сейчас ее рекорд официально установлен в 1035 предметов, а ее огромная коллекция включает одежду, киноафиши, мягкие куклы, брелоки, фигурки — и даже татуировки.

"Мой любимый миньон — Стюарт, дерзкий, одноглазый миньон с характером, и именно его я вытатуировала на своей руке. Так много людей и детей комментируют татуировки, и мы начинаем говорить о нашей общей любви", — продолжила она.

Игровая комната с миньонами (фото: Guiness Book of Records) Фото: Guiness Book Of Records Кухня с миньонами (фото: Guiness Book of Records)

Женщина признается, что чувствует себя счастливой в такой коллекции, и ей часто приходится слышать насмешки и насмешки в свой адрес. Однако госпожа Бенеке говорит, что не обращает на это внимания.

"Люди смеются, когда я объясняю свою заинтересованность ими. А они говорят, что не понимают, или спрашивают, это мои дети, для которых я собираю деньги", — рассказала она, добавив, что прихвостни являются ее "источником счастья, а их странные и необычные манеры всегда заставляют меня смеяться".

Сейчас женщина, ее друзья и семья помогают ей в создании империи миньонов, присылая ей фотографии. Они спрашивают у женщины, нужен ли ей такой, или уже в ее коллекции есть такой предмет.

"Они присылают мне фотографии, когда идут по магазинам, и спрашивают: "У тебя есть такой?" А если нет, я прошу их купить его для меня — можно сказать, что они — мои покупатели приспешников. Поэтому я покупаю только тех, которые мне нравятся. И откровенно говоря, некоторые из миньонов выглядят для меня лучше других", — иронично добавляет женщина.

Ранее стало известно, что в США продали на аукционе предметы из "Игры престолов". Самым дешевым лотом был серый замшевый костюм Дейнерис за $112,5 тыс., а самым дорогим — Железный трон за $1,49 млн.

Впоследствии сообщалось, что мегафан франшизы "Звездные войны" продает свою коллекцию. Люк Кей решил выставить на аукцион игрушки, оригинальные костюмы и предметы персонажей.