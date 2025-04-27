Новий світовий рекорд: жінка зібрала величезну колекцію з персонажами відомої франшизи (фото)

Австралійка Лізл Бенеке стала фанаткою "посіпак", зібравши 1035 предметів щодо цих персонажів мультфільмів. Її колекція стала новим світовим рекордом у Книзі Рекордів Гіннеса.

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Про це повідомляє Guiness Book of Records.

Жінка каже, що стала фанаткою цих персонажів після перегляду першої частини "Нікчемного Я". З того часу вона почала постійно збирати цих персонажів на різних предметах — від фігурок до рушників та інших різноманітних предметів.

Лізл Бенеке (фото: Guiness Book of Records) Фото: Guiness Book Of Records

"Я люблю бути оточеною їхніми прекрасними, яскраво-жовтими посмішками. Вони є в кожній кімнаті та на кожній вільній стіні. Навіть задня частина моєї машини заповнена Посіпаками, і коли я зупиняюся на світлофорі, то я бачу, як люди показують пальцями та сміються з них", — каже пані Бенеке.

За цю любов до цих персонажів, її колеги нарекли жінку "Пані Посіпака". Наразі її рекорд офіційно встановлений в 1035 предметів, а її величезна колекція включає одяг, кіноафіші, м’які ляльки, брелоки, фігурки — і навіть татуювання.

"Мій улюблений посіпаки — Стюарт, зухвалий, одноокий посіпака із характером, і саме його я витатуювала на своїй руці. Так багато людей і дітей коментують татуювання, і ми починаємо говорити про нашу спільну любов", — продовжила вона.

Ігрова кімната з посіпаками (фото: Guiness Book of Records) Фото: Guiness Book Of Records Кухня з посіпаками (фото: Guiness Book of Records)

Жінка зізнається, що почувається щасливою в такій колекції, та їй часто доводиться чути насмішки та глузування на свою адресу. Однак пані Бенеке каже, що не зважає на це.

"Люди сміються, коли я пояснюю свою зацікавленість ними. А вони кажуть, що не розуміють, або запитують, чи це мої діти, для яких я збираю гроші", – розповіла вона, додавши, що посіпаки є її "джерелом щастя, а їхні дивні та незвичайні манери завжди змушують мене сміятися".

Наразі жінка, її друзі та родина допомагають їй у створенні імперії посіпак, надсилаючи їй фотографії. Вони питають у жінки, чи треба їй такий, чи вже в її колекції є такий предмет.

"Вони надсилають мені фотографії, коли йдуть по магазинах, і запитують: "У тебе є такий?" А якщо ні, я прошу їх купити його для мене – можна сказати, що вони — мої покупці посіпак. Тому я купую лише тих, які мені подобаються. І відверто кажучи, деякі з посіпак виглядають для мене краще за інших", — іронічно додає жінка.

Раніше стало відомо, що в США продали на аукціоні предмети із "Гри престолів". Найдешевшим лотом був сірий замшевий костюм Дейнеріс за $112,5 тис., а найдорожчим — Залізний трон за $1,49 млн.

Згодом повідомлялося, що мегафан франшизи "Зоряні війни" продає свою колекцію. Люк Кей вирішив виставити на аукціон іграшки, оригінальні костюми та предмети персонажів.