"Майже випадково": вчителька встановила світовий рекорд із дихання вогнем

Колишня пожежниця та вчителька зі США Редерле Стерлінг встановила світовий рекорд зі швидкісного дихання вогнем.

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Про це повідомила Книга рекордів Гіннеса.

Для цього жінка 68 разів видихнула полум'ям за 30 секунд.

Американка 20 років працювала професійною вогнеборицею, а згодом почала виконувати екстремальні трюки з вогнем. Редерле вміє не лише дихати вогнем, а переносити його пальцями, гасити полум'я в роті та запалювати паличку язиком.

Редерле Стерлінг Фото: Книга рекордів Гіннеса

Під час одного з тренувань зі своєю трупою вчителька старшої школи подумала, що може встановити світовий рекорд, використавши для цього своє хобі.

"Я вирішила встановити цей рекорд майже випадково. Я працювала над новою технікою вогняного дихання зі своєю вогняною трупою, просто почала видихати якомога більше вогняних куль у ритмі музики та просто продовжувала, додаючи все більше і більше.

Зрештою одного разу я просто запитала: "Скільки я роблю?" та "Який рекорд?", і виявилося, що я вже майже досягла мети!", — розповіла жінка.

Редерле зізналася, що хотіла показати іншим людям, що можна встановити світовий рекорд, навіть якщо ти мати двох дітей і людина, яка не займається спортом.

"Це чудове відчуття – мати титул рекордсмена Гіннеса!", — поділилася вона.

Жінка зізналася, що тепер одним із її улюблених занять є щодня розказувати учням, якого класного вчителя вони мають.

"Мені також подобається можливість говорити про це з іншими люди і пишатися собою, це справді чудово", — наголосила Редерле.

Нагадаємо, жінка зібрала величезну колекцію з персонажами відомої франшизи, чим встановила новий світовий рекорд.

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