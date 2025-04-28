"Не заглядывайте под пол": загадочная записка напугала новых жильцов (фото)

Анита Ренье и ее муж из Вашингтона (США), переехавшие в новый дом под Сиэтлом, обнаружили странную записку с предупреждением "Не заглядывайте под пол" и загадочную последовательность чисел, что породило множество вопросов и догадок в сети.

Related video

Об этом пишет Newsweek.

Спустя несколько месяцев после переезда в дом неподалеку от Сиэтла (США) супруги Анита Ренье и ее муж случайно нашли спрятанную в шкафу странную записку с пугающим предупреждением: "Не заглядывайте под пол".

Как рассказала американка, находка произошла совершенно случайно во время обсуждения предстоящего ремонта. Листок бумаги был тщательно спрятан в верхней части кухонного шкафа и оставался незаметным без тщательного осмотра.

Помимо таинственного послания, на обороте записки оказалась загадочная последовательность чисел: "29065300489382". Пара попыталась расшифровать код, исследуя возможные связи с адресом, почтовым индексом и историей дома, но безуспешно. Даже поиск по интернету не дал никаких результатов.

На обороте записки оказалась загадочная последовательность чисел Фото: Reddit

Их история быстро привлекла внимание пользователей Reddit. Некоторые пользователи предположили, что число может быть связано с оружием или библиотечными записями, однако убедительных доказательств этому найдено не было. Другие предположили, что бывший владелец дома просто решил разыграть новых жильцов.

Несмотря на отсутствие ответов, Ренье и ее муж сохраняют интерес к разгадке тайны. "Есть вероятность, что когда-нибудь мы все-таки заглянем под пол", — призналась Анита.

По данным опроса OnePoll, переезд признан самым стрессовым жизненным событием для 45% американцев — и история семьи Ренье прекрасно иллюстрирует, насколько неожиданным может оказаться новый дом.

Ранее Фокус сообщал, что женщина вытащила из мусора загадочную "кошку-мумию". Необычная фигурка, найденная среди выброшенных вещей, взбудоражила воображение пользователей соцсетей, породив десятки мистических теорий. Позже ее выставили на продажу на eBay за более чем $115.

Также стало известно, что женщина купила свой первый дом и нашла тайник на заднем дворе. Новые владельцы заметили нечто, что скрывали под настилом в саду более 25 лет. Находка удивила и вызвала бурную реакцию в соцсетях.