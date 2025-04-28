"Не заглядайте під підлогу": загадкова записка налякала нових мешканців (фото)

Аніта Реньє та її чоловік із Вашингтона (США), які переїхали до нового будинку під Сіетлом, виявили дивну записку з попередженням "Не зазирайте під підлогу" і загадкову послідовність чисел, що породило безліч запитань і здогадок у мережі.

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Про це пише Newsweek.

Через кілька місяців після переїзду в будинок неподалік від Сіетла (США) подружжя Аніта Реньє та її чоловік випадково знайшли заховану в шафі дивну записку з лячним попередженням: "Не заглядайте під підлогу".

Як розповіла американка, знахідка сталася абсолютно випадково під час обговорення майбутнього ремонту. Аркуш паперу був ретельно захований у верхній частині кухонної шафи й залишався непомітним без ретельного огляду.

Крім таємничого послання, на звороті записки виявилася загадкова послідовність чисел: "29065300489382". Пара спробувала розшифрувати код, досліджуючи можливі зв'язки з адресою, поштовим індексом та історією будинку, але безрезультатно. Навіть пошук в інтернеті не дав жодних результатів.

На звороті записки виявилася загадкова послідовність чисел Фото: Reddit

Їхня історія швидко привернула увагу користувачів Reddit. Деякі користувачі припустили, що число може бути пов'язане зі зброєю або бібліотечними записами, проте переконливих доказів цьому знайдено не було. Інші припустили, що колишній власник будинку просто вирішив розіграти нових мешканців.

Попри відсутність відповідей, Реньє та її чоловік зберігають інтерес до розгадки таємниці. "Є ймовірність, що коли-небудь ми все-таки заглянемо під підлогу", — зізналася Аніта.

За даними опитування OnePoll, переїзд визнано найстресовішою життєвою подією для 45% американців — і історія сім'ї Реньє прекрасно ілюструє, наскільки несподіваним може виявитися новий дім.

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