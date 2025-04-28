Кошка после переезда увидела "реальный мир": ее реакция стала вирусной (фото)

Переезд в новый дом оказался стрессом не только для людей, но и для их питомцев. Рыжая кошка по кличке Пафф Пафф впервые столкнулась с "реальным миром" после переезда, и ее растерянная реакция быстро стала вирусной в сети

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Реакция рыжей кошки по кличке Пафф Пафф на перемены быстро стала вирусной в сети, собрав десятки тысяч лайков на Reddit.

Хозяин трех кошек, Дилан Филд из Нэшвилла (США), рассказал, что переезд в другую часть города стал настоящим испытанием для его питомцев, особенно для Пафф Пафф. Ранее кошка жила в доме с видом на лес и почти не сталкивалась с внешним миром. Новое жилье с выходом прямо на оживленные улицы оказался для нее настоящим шоком.

В опубликованном 22 апреля посте на сабреддите r/awww Филд поделился фотографией Пафф Пафф, сидящей у окна с широко раскрытыми глазами и выражением полной растерянности. Подпись к фото гласила: "Моя кошка впервые видит реальный мир, и это ее очень расстраивает".

Ранее кошка жила в доме с видом на лес и почти не сталкивалась с внешним миром Фото: Reddit

Филд отметил, что адаптация к новому месту заняла несколько недель. В день переезда Пафф Пафф сбежала из переноски и спряталась за диваном. Другие кошки хозяина также перенесли переезд с трудом — вполне ожидаемая реакция для животных, которые сильно привязаны к привычной обстановке.

Как отмечает Catster, кошки могут испытывать стресс и тревогу при смене места жительства, а полная адаптация к новому дому может занять до недели.

Другие кошки хозяина также перенесли переезд с трудом Фото: Reddit

История Пафф Пафф нашла отклик у тысяч пользователей Reddit. Пост собрал более 37 000 лайков.

"Примерно так же я реагирую на реальный мир, не могу ее винить", "Это не мой задний двор! Это не мой газон! Где мое дерево?! Что вообще здесь происходит?!", "У нее определенно экзистенциальный кризис", "Не позволяйте ей смотреть новости",

Некоторые поделились и своими историями: один из комментаторов рассказал, как его кошка испытала похожий кризис после того, как ураган разрушил забор, превратив привычный двор в "бескрайний мир".

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