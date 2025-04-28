Кішка після переїзду побачила "реальний світ": її реакція стала вірусною (фото)

Переїзд у новий дім виявився стресом не тільки для людей, а й для їхніх вихованців. Руда кішка на прізвисько Пафф Пафф вперше зіткнулася з "реальним світом" після переїзду, і її розгублена реакція швидко стала вірусною в мережі

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Реакція рудої кішки на прізвисько Пафф Пафф на зміни швидко стала вірусною в мережі, зібравши десятки тисяч лайків на Reddit.

Господар трьох кішок, Ділан Філд з Нешвілла (США), розповів, що переїзд в іншу частину міста став справжнім випробуванням для його вихованців, особливо для Пафф Пафф. Раніше кішка жила в будинку з видом на ліс і майже не стикалася із зовнішнім світом. Нове житло з виходом прямо на жваві вулиці виявилося для неї справжнім шоком.

В опублікованому 22 квітня пості на сабреддіті r/awww Філд поділився фотографією Пафф Пафф, що сидить біля вікна з широко розкритими очима і виразом повної розгубленості. Підпис до фото свідчив: "Моя кішка вперше бачить реальний світ, і це її дуже засмучує".

Раніше кішка жила в будинку з видом на ліс і майже не стикалася із зовнішнім світом Фото: Reddit

Філд зазначив, що адаптація до нового місця зайняла кілька тижнів. У день переїзду Пафф Пафф втекла з переноски й сховалася за диваном. Інші кішки господаря також перенесли переїзд важко — цілком очікувана реакція для тварин, які сильно прив'язані до звичної обстановки.

Як зазначає Catster, кішки можуть відчувати стрес і тривогу під час зміни місця проживання, а повна адаптація до нового будинку може зайняти до тижня.

Інші кішки господаря також перенесли переїзд насилу Фото: Reddit

Історія Пафф Пафф знайшла відгук у тисяч користувачів Reddit. Пост зібрав понад 37 000 лайків.

"Приблизно так само я реагую на реальний світ, не можу її звинувачувати", "Це не мій задній двір! Це не мій газон! Де моє дерево?! Що взагалі тут відбувається?!", "У неї безумовно екзистенціальна криза", "Не дозволяйте їй дивитися новини",

Дехто поділився і своїми історіями: один із коментаторів розповів, як його кішка зазнала схожої кризи після того, як буревій зруйнував паркан, перетворивши звичне подвір'я на "безкрайній світ".

Раніше Фокус повідомляв, що пес став схожий на людину і здивував свою господиню. Мешканка Шотландії на ім'я Лоїс вирішила взяти участь у популярному тренді і за допомогою ШІ "олюднила" свою собаку. Результат вразив жінку до глибини душі. Пес виявився напрочуд схожим на її власного чоловіка.

Також стало відомо, що господар забрав наймиліше цуценя з виводка, але тепер інтернет сміється над тим, що виросло. Тварини часто кардинально змінюються з віком. Саме це сталося з Умою — брюссельським грифоном, чия трансформація приголомшила глядачів соціальних мереж.