Туристы на автомобиле застряли между зданиями, следуя указаниям навигатора (видео)

Следование указаниям GPS привело туристов в неожиданную ловушку. В итальянском городе Боза их автомобиль застрял между двумя старыми зданиями в узком переулке.

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Об этом пишет What’s The Jam.

В историческом центре города Боза на острове Сардиния туристы на автомобиле застряли в узком переулке, пытаясь проехать по старинной улочке, рассчитанной еще на конные повозки.

Как сообщается, пара, следуя маршруту, предложенному GPS-навигатором, направила свою Toyota Yaris Cross в узкий переулок с мощеной дорогой и в итоге оказалась зажатой между двумя зданиями. Попытки самостоятельно освободиться привели лишь к тому, что машина еще больше поцарапалась об стены домов.

На помощь отдыхающим пришли местные жители. Чтобы вызволить автомобиль, им пришлось приподнять его заднюю часть и аккуратно протолкнуть вперед. По словам очевидцев, подобные инциденты случаются здесь каждый год и уже стали своеобразной традицией.

"Мы увидели, что они в беде, и сразу вышли помочь. Такое здесь бывает часто — и каждый раз заставляет нас немного улыбнуться", — рассказал один из местных жителей.

Инцидент произошел 21 апреля. Помимо серьезных повреждений кузова машины, туристы, по словам очевидцев, были сильно напуганы случившимся. Местные жители в шутку отметили, что не всегда стоит слепо доверять навигатору.

"Особая штукатурка на этом доме теперь похожа на терку для сыра", — добавил один из свидетелей.

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