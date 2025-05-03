Туристи на автомобілі застрягли між будівлями, дотримуючись вказівок навігатора (відео)

Дотримання вказівок GPS привело туристів у несподівану пастку. В італійському місті Боза їхній автомобіль застряг між двома старими будівлями у вузькому провулку.

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Про це пише What's The Jam.

В історичному центрі міста Боза на острові Сардинія туристи на автомобілі застрягли у вузькому провулку, намагаючись проїхати старовинною вуличкою, розрахованою ще на кінні вози.

Як повідомляється, пара, слідуючи за маршрутом, запропонованим GPS-навігатором, спрямувала свою Toyota Yaris Cross у вузький провулок із брукованою дорогою і зрештою опинилася затиснутою між двома будівлями. Спроби самостійно звільнитися призвели лише до того, що машина ще більше подряпалася об стіни будинків.

На допомогу відпочивальникам прийшли місцеві жителі. Щоб визволити автомобіль, їм довелося підняти його задню частину й акуратно проштовхнути вперед. За словами очевидців, подібні інциденти трапляються тут щороку і вже стали своєрідною традицією.

"Ми побачили, що вони в біді, і одразу вийшли допомогти. Таке тут буває часто — і щоразу змушує нас трішки посміхнутися", — розповів один із місцевих мешканців.

Інцидент стався 21 квітня. Крім серйозних пошкоджень кузова машини, туристи, за словами очевидців, були сильно налякані тим, що сталося. Місцеві жителі жартома зазначили, що не завжди варто сліпо довіряти навігатору.

"Особлива штукатурка на цьому будинку тепер схожа на тертку для сиру", — додав один зі свідків.

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