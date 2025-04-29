"Абсолютный фаворит": парень посетил все страны на планете и рассказал, где самая вкусная еда

23-летний инфлюенсер Лука Фердменгес официально посетил каждую страну на планете и поделился тем, где, по его мнению, самая вкусная еда.

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Об этом пишет Mail Online.

Немецкий путешественник завершил свое путешествие 24 апреля, когда посетил Палау.

Мужчина, который является веганом, утверждает, что почетное звание страны с самой вкусной кухней принадлежит Эфиопии. По его словам, это его "абсолютный фаворит".

"Инджера — это удивительный рыхлый хлеб, который подается с множеством различных соусов. И кухня очень часто веганская по умолчанию", — рассказал парень.

Самые высокие оценки от Луки Фердменгеса также получили кухни Мексики и Ближнего Востока.

"В Израиле и Ливане потрясающая еда. Это одна из причин, почему я так люблю Тель-Авив", — подчеркнул Лука.

Напомним, турист пытался установить контакт с самым изолированным племенем в мире.

Фокус также писал о том, как туристы заблокировали проезд мужчине к его загородному дому.