"Абсолютний фаворит": хлопець відвідав усі країни на планеті та розповів, де найсмачніша їжа

23-річний інфлюенсер Лука Фердменгес офіційно відвідав кожну країну на планеті та поділився тим, де, на його думку, найсмачніша їжа.

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Про це пише Mail Online.

Німецький мандрівник завершив свою подорож 24 квітня, коли відвідав Палау.

Чоловік, який є веганом, стверджує, що почесне звання країни з найсмачнішою кухнею належить Ефіопії. За його словами, це його "абсолютний фаворит".

"Інджера — це дивовижний пухкий хліб, який подається з безліччю різних соусів. І кухня дуже часто веганська за замовчуванням", — розповів хлопець.

Найвищі оцінки від Луки Фердменгеса також отримали кухні Мексики та Близького Сходу.

"В Ізраїлі та Лівані приголомшлива їжа. Це одна з причин, чому я так люблю Тель-Авів", — наголосив Лука.

Нагадаємо, турист намагався встановити контакт з найізольованішим племенем у світі.

Фокус також писав про те, як туристи заблокували проїзд чоловіку до його заміського будинку.