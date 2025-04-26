Туристи заблокували проїзд чоловіку до його заміського будинку: він вирішив провчити нахаб

Лікар з американського штату Монтана опинився в незручній ситуації, коли група туристів неправильно запаркувалася та заблокувала під'їзд до його заміського будинку. Чоловік вирішив провчити нахаб завдяки цікавому рішенню.

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Про це повідомляє видання Mirror.

Американець розповідає, що мав плани приїхати до свого заміського будинку в горах, аби відпочити там після важких буднів. Він сів на машину та поїхав до свого обійстя, однак коли під'їжджав до нього, то не повірив своїм очам.

Чоловік розповідає, що за кілометр від будинку, де є поворот з основної дороги на його територію, там стояти три великі автомобілі, які повністю перегородили шлях до його приватної території. Герой історії так і не зміг придумати, як об'їхати ці машини через вузьку дорогу, тому вирішив вийти з авто та пішки добратися до свого будинку.

Він додає, що машини заїхали за знак "В'їзд заборонено, приватна територія" і фактично заблокували його шлях до його подвір'я. Чоловік вирішив діяти — для цього він зателефонував місцевому шерифу з проханням, аби той йому порадив, як вчинити.

У відповідь правоохоронець порадив йому почекати, допоки власники машин не повернуться. Так пройшло три дні, і тоді лікар вирішив діяти — він взяв домкрат і ключі, підняв усі машини та відкрутив на кожній по два колеса, підперши кожну пеньками.

"Згодом прийшло вісім людей, дуже розлючених, бо їхні машини фактично розібрали на запчастини. А коли я їм сказав, що вони ще мають заплатити мені за паркування на приватній території за три дні, то геть розізлилися", — розповів лікар, додавши, що ті викликали поліцію, яка була в курсі дій героя історії та повністю стала на бік чоловіка.

Згодом лікар дізнався, що проти нього подали до суду за його дії. Та чоловік вирішив подати зворотній позов на порушників, і виграв справу, отримавши компенсацію за порушення його території та прострочену парковку за кілька днів. Свої виплати чоловік чекав майже рік, однак з ним повністю розплатилися.

У коментарях до цієї історії, користувачі схвалили дії чоловіка, які вжив крайніх заходів. Найбільше юзери підтримали наступні коментарі:

"Який ідіот ставить машину на приватній території? Був би я там, то розстріляв би ці машини з рушниці";

"Лікар усе правильно зробив. Якого дідька вони поставили свої "корита" там? Най скажуть, що ще легко відбулися";

"Це — найкрутіша історія помсти, яку читав. Чоловіче, ти крутий!";

"В всіх таких історіях про помсту є завжди одне питання — наскільки ось ця реальна? Не знаю".

Раніше стало відомо, як жінка вирішила провчити сусіда-бізнесмена за паркування. Вона вирішила покласти край бізнесу свого сусіда, який почав паркувати чужі машини на її території.

Згодом повідомлялося, що паркування 9 авто коштувало чоловіку кругленьку суму. Розгніваний домовласник стверджує, що йому так набридли егоїстичні сусіди, які паркують свої дев'ять машин біля його будинку, що він вирішив їм помститися.