Туристы заблокировали проезд мужчине к его загородному дому: он решил проучить наглецов

Врач из американского штата Монтана оказался в неловкой ситуации, когда группа туристов неправильно запарковалась и заблокировала подъезд к его загородному дому. Мужчина решил проучить наглецов благодаря интересному решению.

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Об этом сообщает издание Mirror.

Американец рассказывает, что имел планы приехать в свой загородный дом в горах, чтобы отдохнуть там после тяжелых будней. Он сел на машину и поехал к своему домику, однако когда подъезжал к нему, то не поверил своим глазам.

Мужчина рассказывает, что в километре от дома, где есть поворот с основной дороги на его территорию, стояли три больших автомобиля, которые полностью перегородили путь к его частной территории. Герой истории так и не смог придумать, как объехать эти машины через узкую дорогу, поэтому решил выйти из авто и пешком добраться до своего дома.

Он добавляет, что машины заехали за знак "Въезд запрещен, частная территория" и фактически заблокировали его путь к его двору. Мужчина решил действовать — для этого он позвонил местному шерифу с просьбой, чтобы тот ему посоветовал, как поступить.

В ответ правоохранитель посоветовал ему подождать, пока владельцы машин не вернутся. Так прошло три дня, и тогда врач решил действовать — он взял домкрат и ключи, поднял все машины и открутил на каждой по два колеса, подперев каждую пеньками.

"Впоследствии пришло восемь человек, очень разъяренных, потому что их машины фактически разобрали на запчасти. А когда я им сказал, что они еще должны заплатить мне за парковку на частной территории за три дня, то совсем разозлились", — рассказал врач, добавив, что те вызвали полицию, которая была в курсе действий героя истории и полностью стала на сторону мужчины.

Впоследствии врач узнал, что против него подали в суд за его действия. Но мужчина решил подать обратный иск на нарушителей, и выиграл дело, получив компенсацию за нарушение его территории и просроченную парковку за несколько дней. Свои выплаты мужчина ждал почти год, однако с ним полностью расплатились.

В комментариях к этой истории, пользователи одобрили действия мужчины, которые принял крайние меры. Больше всего юзеры поддержали следующие комментарии:

"Какой идиот ставит машину на частной территории? Был бы я там, то расстрелял бы эти машины из ружья";

"Врач все правильно сделал. Какого черта они поставили свои "корыта" там? Пусть скажут, что еще легко отделались";

"Это — самая крутая история мести, которую читал. Мужик, ты крут!";

"Во всех таких историях о мести есть всегда один вопрос — насколько вот эта реальна? Не знаю".

Ранее стало известно, как женщина решила проучить соседа-бизнесмена за парковку. Она решила положить конец бизнесу своего соседа, который начал парковать чужие машины на ее территории.

Впоследствии сообщалось, что парковка 9 авто стоила мужчине кругленькую сумму. Разгневанный домовладелец утверждает, что ему так надоели эгоистичные соседи, которые паркуют свои девять машин возле его дома, что он решил им отомстить.