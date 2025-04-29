Сбежала с чемоданами: отпуск родителей обернулся испытанием для бабушки (видео)

После шести дней ухода за внуками и щенками свекровь Мелиссы Билер из США показала, насколько изматывающей может быть забота о детях. Забавный момент ее поспешного отъезда собрал миллионы просмотров в сети.

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Мама детей, Мелисса Билер, рассказала об этом в одном из своих видео в TikTok.

Мелисса Билер и ее муж из Оклахомы наслаждались заслуженным отдыхом на круизе по Багамским островам, оставив своих детей (3, 7 и 9 лет) под присмотром бабушки. Однако, по возвращении домой, они увидели сцену, которая мгновенно стала вирусной: свекровь, не проронив ни слова, шла к автомобилю с готовыми сумками, явно стремясь как можно скорее покинуть дом.

"Куда ты идешь, Мими?" — весело выкрикнула Билер за кадром, пока снимала происходящее на телефон. Позже она опубликовала ролик в TikTok, где он собрал множество просмотров и комментариев.

По словам Билер, свекровь всегда помогала семье, с любовью присматривая за детьми, но в этот раз обстановка оказалась сложнее обычного. Помимо детей, в доме появились еще два непоседливых щенка.

"Я думаю, именно они довели ее до крайности", — призналась Билер, добавив, что бабушка объяснила свой поспешный отъезд банальной усталостью.

Американка подчеркнула, что глубоко благодарна за помощь свекрови, несмотря на забавную реакцию. Она надеется, что ее история поднимет настроение другим родителям и напомнит о бесценной поддержке, которую оказывают бабушки и дедушки. Ролик собрал более миллиона просмотров.

"Привилегия бабушек и дедушек. Мы пришли. Мы увидели. Мы полюбили. Мы избаловали. Мы ушли", "Бабушка идет прямиком в бар", "Бабушка даже не оглянулась", "Ей нужна тишина поездки домой на машине",

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