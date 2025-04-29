Втекла з валізами: відпустка батьків обернулася випробуванням для бабусі (відео)

Після шести днів догляду за онуками та цуценятами свекруха Мелісси Білер зі США показала, наскільки виснажливою може бути турбота про дітей. Кумедний момент її поспішного від'їзду зібрав мільйони переглядів у мережі.

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Мама дітей, Мелісса Білер, розповіла про це в одному зі своїх відео в TikTok.

Мелісса Білер та її чоловік з Оклахоми насолоджувалися заслуженим відпочинком на круїзі Багамськими островами, залишивши своїх дітей (3, 7 і 9 років) під наглядом бабусі. Однак, повернувшись додому, вони побачили сцену, яка миттєво стала вірусною: свекруха, не зронивши жодного слова, йшла до автомобіля з готовими сумками, вочевидь прагнучи якнайшвидше залишити дім.

"Куди ти йдеш, Мімі?" — весело вигукнула Білер за кадром, поки знімала те, що відбувається, на телефон. Пізніше вона опублікувала ролик у TikTok, де він зібрав безліч переглядів і коментарів.

За словами Білер, свекруха завжди допомагала сім'ї, з любов'ю доглядаючи за дітьми, але цього разу ситуація виявилася складнішою, ніж зазвичай. Крім дітей, у будинку з'явилися ще два непосидючі цуценята.

"Я думаю, саме вони довели її до крайності", — зізналася Білер, додавши, що бабуся пояснила свій поспішний від'їзд банальною втомою.

Американка наголосила, що глибоко вдячна за допомогу свекрусі, попри кумедну реакцію. Вона сподівається, що її історія підніме настрій іншим батькам і нагадає про безцінну підтримку, яку надають бабусі й дідусі. Ролик зібрав понад мільйон переглядів.

"Привілей бабусь і дідусів. Ми прийшли. Ми побачили. Ми полюбили. Ми розпестили. Ми пішли", "Бабуся йде прямо в бар", "Бабуся навіть не озирнулася", "Їй потрібна тиша поїздки додому на машині",

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