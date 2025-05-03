"Последний подарок": оставленный покойной матерью конверт принес мужчине богатство

Житель Абердина (Шотладния) Лиам Картер обнаружил выигрышный лотерейный билет своей покойной матери, спрятанный в кухонном ящике. Позже он узнал о выигрыше более 18 тысяч фунтов (988 тысяч гривен).

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Об этом пишет Aberdeen Live.

Лиам Картер пережил трогательный момент после того, как разбирая вещи своей умершей матери, обнаружил спрятанный в кухонном ящике конверт с билетом EuroMillions. Как оказалось, билет оказался выигрышным — мать Лиама, Энн Картер, выиграла 18 043 фунта стерлингов (988 тысяч гривен) всего через два дня после своей кончины.

34-летний Лиам нашел билет во время разбора имущества. На нем была написана короткая записка ее почерком: "Sat draw — don't forget!" ("Розыгрыш в субботу — не забудь!"). Почти проигнорировав находку, мужчина все же решил проверить билет через приложение Национальной лотереи. После сканирования его попросили позвонить на лотерейную линию, где Лиам узнал о выигрыше.

"Когда мне сообщили сумму, я просто онемел. Это было как сон. Мама играла каждую неделю и всегда говорила, что если когда-нибудь выиграет, деньги достанутся мне. Теперь мне кажется, что это ее последний подарок", — рассказал он

В билете совпали пять основных номеров: 20, 27, 35, 39 и 48 — не хватало лишь двух счастливых звезд.

Лиам планирует использовать выигрыш в память о матери — внеся первоначальный взнос за квартиру, о чем она всегда его просила.

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