"Останній подарунок": залишений покійною матір'ю конверт приніс чоловікові багатство

Житель Абердіна (Шотландія) Ліам Картер виявив виграшний лотерейний білет своєї покійної матері, захований у кухонному ящику. Пізніше він дізнався про виграш понад 18 тисяч фунтів (988 тисяч гривень).

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Про це пише Aberdeen Live.

Ліам Картер пережив зворушливий момент після того, як, розбираючи речі своєї померлої матері, виявив захований у кухонній шухляді конверт із білетом EuroMillions. Як виявилося, квиток виявився виграшним — мати Ліама, Енн Картер, виграла 18 043 фунти стерлінгів (988 тисяч гривень) лише через два дні після своєї смерті.

34-річний Ліам знайшов квиток під час розбору майна. На ньому була написана коротка записка її почерком: "Sat draw — don't forget!" ("Розіграш у суботу — не забудь!"). Майже проігнорувавши знахідку, чоловік усе ж таки вирішив перевірити квиток через додаток Національної лотереї. Після сканування його попросили зателефонувати на лотерейну лінію, де Ліам дізнався про виграш.

"Коли мені повідомили суму, я просто онімів. Це було як сон. Мама грала щотижня і завжди говорила, що якщо коли-небудь виграє, гроші дістануться мені. Тепер мені здається, що це її останній подарунок", — розповів він

У білеті збіглися п'ять основних номерів: 20, 27, 35, 39 і 48 — не вистачало лише двох щасливих зірок.

Ліам планує використати виграш на згадку про матір — внісши початковий внесок за квартиру, про що вона завжди його просила.

Раніше Фокус повідомляв, що безробітний чоловік став мільйонером після віщого сну. Житель округу Юніон, Нью-Джерсі (США), виявився володарем джекпоту в розмірі 1,5 мільйона доларів після того, як приємне сновидіння підштовхнуло його купити лотерейний квиток.

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