Мужчина уже 4 года живет в машине, несмотря на то, что у него есть огромный дом (фото)

Китайский программист Чжан Юньлай уже четыре года живет в электромобиле, несмотря на то, что у него есть собственный четырехэтажный дом. Мужчина утверждает, что сделал этот выбор ради свободы и комфорта.

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Об этом пишет SCMP.

41-летний программист Чжан Юньлай из южного Китая шокировал соцсети, рассказав, что вот уже четыре года живет в электромобиле, несмотря на то, что у него есть собственный четырехэтажный дом площадью 400 кв. метров в родном городе Янцзян.

По словам Чжана, такой образ жизни он выбрал не из-за нужды, а из любви к простоте и свободе. После переезда в Шэньчжэнь ради работы, он сначала снимал квартиру за 2500 юаней (около 14 тысяч гривен) в месяц, но однажды опыт ночевки в парке изменил все.

Программист купил электромобиль и обустроил в нем спальное место, разместив матрас на заднем сиденье. С тех пор он ночует в машине по будням, принимает душ в спортзале, питается в столовой на работе и заряжает автомобиль на специальных станциях. Выходные он проводит дома с семьей, стирает вещи и отдыхает.

За четыре года жизни в автомобиле мужчина сэкономил примерно 100 000 юаней (около 571 000 гривен) Фото: baidu

Средние ежедневные расходы Чжана составляют около 100 юаней (571 гривна), включая питание и парковку. За четыре года жизни в автомобиле он сэкономил примерно 100 000 юаней (около 571 000 гривен).

"Даже если бы мне предложили бесплатную квартиру, я бы отказался. Мне просто комфортнее спать в машине — это свобода", — говорит Чжан. Он также признает, что такая жизнь возможна благодаря теплому климату Шэньчжэня.

Мужчина продолжает работать программистом и зарабатывает десятки тысяч юаней в месяц, но не исключает, что в будущем вернется домой.

"Хочу поработать еще несколько лет, а потом вернуться к семье", — добавил он.

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