Чоловік уже 4 роки живе в машині, незважаючи на те, що у нього є величезний будинок (фото)

Китайський програміст Чжан Юньлай уже чотири роки живе в електромобілі, попри те, що у нього є власний чотириповерховий будинок. Чоловік стверджує, що зробив цей вибір заради свободи та комфорту.

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Про це пише SCMP.

41-річний програміст Чжан Юньлай з південного Китаю шокував соцмережі, розповівши, що ось уже чотири роки живе в електромобілі, попри те, що у нього є власний чотириповерховий будинок площею 400 кв. метрів у рідному місті Янцзян.

За словами Чжана, такий спосіб життя він обрав не через нужду, а з любові до простоти й свободи. Після переїзду до Шеньчженя заради роботи, він спершу винаймав квартиру за 2500 юанів (близько 14 тисяч гривень) на місяць, але одного разу досвід ночівлі в парку змінив усе.

Програміст купив електромобіль і облаштував у ньому спальне місце, розмістивши матрац на задньому сидінні. Відтоді він ночує в машині в будні, приймає душ у спортзалі, харчується в їдальні на роботі та заряджає автомобіль на спеціальних станціях. Вихідні він проводить удома з сім'єю, пере речі та відпочиває.

За чотири роки життя в автомобілі чоловік заощадив приблизно 100 000 юанів (близько 571 000 гривень) Фото: baidu

Середні щоденні витрати Чжана становлять близько 100 юанів (571 гривня), включно з харчуванням і паркуванням. За чотири роки життя в автомобілі він заощадив приблизно 100 000 юанів (близько 571 000 гривень).

"Навіть якби мені запропонували безкоштовну квартиру, я б відмовився. Мені просто комфортніше спати в машині — це свобода", — каже Чжан. Він також визнає, що таке життя можливе завдяки теплому клімату Шеньчженя.

Чоловік продовжує працювати програмістом і заробляє десятки тисяч юанів на місяць, але не виключає, що в майбутньому повернеться додому.

"Хочу попрацювати ще кілька років, а потім повернутися до сім'ї", — додав він.

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