Подросток тренирует мышцы только на одной стороне тела: зачем он это делает (видео)
Необычный фитнес-эксперимент молодого блогера вызвал шквал комментариев в соцсетях. Парень сознательно накачал одну сторону тела ради ироничного протеста против "культов внешности".
19-летний блогер под псевдонимом The Crooked Man стал сенсацией в TikTok и Instagram благодаря неординарному эксперименту.
На протяжении нескольких месяцев он упорно тренировался, развивая только одну сторону своей трапециевидной мышцы.
На видео, которые он публикует в сети, видно, насколько заметно асимметричны его плечи: одна сторона тела массивна и выражена, а другая осталась в первозданном виде. Автор сам шутит над своим внешним видом и признается, что намеренно идет против стандартов красоты.
Идея тренировать только одну сторону возникла не ради лайков, а как часть движения, которое он называет "минимизацией внешности". Этот термин противопоставляется популярному в интернете тренду "looksmaxxing" — стремлению улучшить внешность с помощью тренировок, процедур и косметики. Вместо этого The Crooked Man якобы стремится стать "менее заметным", даже если для этого нужно выглядеть откровенно странно.
Подписчики реагируют по-разному на эксперимент парня. Одни восхищаются его самоиронией и оригинальностью, другие же недоумевают.
"Почему ты делаешь это с собой?", "Брат, твои плечи — как две половины разных пицц", "Теперь иди и займись другой стороной", — пишут они.
Сам блогер, судя по всему, доволен реакцией. Он с иронией заявляет в одном из видео.
"Не может быть, чтобы кто-то еще не сделал нарезку для "Looks Minimiser". Да ладно, ребята, я рушу свою жизнь ради вас", — говорит он.
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