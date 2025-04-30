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МирФан

Подросток тренирует мышцы только на одной стороне тела: зачем он это делает (видео)

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Фото: коллаж Фокус | 19-летний блогер под псевдонимом The Crooked Man стал звездой в соцсетях

Необычный фитнес-эксперимент молодого блогера вызвал шквал комментариев в соцсетях. Парень сознательно накачал одну сторону тела ради ироничного протеста против "культов внешности".

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19-летний блогер под псевдонимом The Crooked Man стал сенсацией в TikTok и Instagram благодаря неординарному эксперименту.

На протяжении нескольких месяцев он упорно тренировался, развивая только одну сторону своей трапециевидной мышцы.

На видео, которые он публикует в сети, видно, насколько заметно асимметричны его плечи: одна сторона тела массивна и выражена, а другая осталась в первозданном виде. Автор сам шутит над своим внешним видом и признается, что намеренно идет против стандартов красоты.

Идея тренировать только одну сторону возникла не ради лайков, а как часть движения, которое он называет "минимизацией внешности". Этот термин противопоставляется популярному в интернете тренду "looksmaxxing" — стремлению улучшить внешность с помощью тренировок, процедур и косметики. Вместо этого The Crooked Man якобы стремится стать "менее заметным", даже если для этого нужно выглядеть откровенно странно.

Необычная внешность, одно упражнение, тренировка мышц, одна сторона, блогер, необычная внешность, культ внешности, Fullscreen
Парень упорно тренировался, развивая только одну сторону своей трапециевидной мышцы
Фото: Instagram

Подписчики реагируют по-разному на эксперимент парня. Одни восхищаются его самоиронией и оригинальностью, другие же недоумевают.

"Почему ты делаешь это с собой?", "Брат, твои плечи — как две половины разных пицц", "Теперь иди и займись другой стороной", — пишут они.

Сам блогер, судя по всему, доволен реакцией. Он с иронией заявляет в одном из видео.

"Не может быть, чтобы кто-то еще не сделал нарезку для "Looks Minimiser". Да ладно, ребята, я рушу свою жизнь ради вас", — говорит он.

Ранее Фокус сообщал, что женщина потратила $8 тысяч, чтобы выглядеть как кошка, но теперь сожалеет об этом. Австралийская тиктокерша Джолин Доусон потратила 8000 долларов США на серию болезненных косметических процедур, чтобы выглядеть как животное, но в итоге получила серьезные осложнения и признала свою ошибку.

Также стало известно, что женщина отказалась от готовки и 10 лет живет на фастфуде. 26-летняя жительница Великобритании Саффрон Босвелл полностью забыла про домашнюю готовку, предпочитая тратить до 60 фунтов (примерно 3300 гривны) в день на кафе, рестораны и доставку. Она считает, что так даже дешевле.