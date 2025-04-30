Подросток тренирует мышцы только на одной стороне тела: зачем он это делает (видео)

Необычный фитнес-эксперимент молодого блогера вызвал шквал комментариев в соцсетях. Парень сознательно накачал одну сторону тела ради ироничного протеста против "культов внешности".

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19-летний блогер под псевдонимом The Crooked Man стал сенсацией в TikTok и Instagram благодаря неординарному эксперименту.

На протяжении нескольких месяцев он упорно тренировался, развивая только одну сторону своей трапециевидной мышцы.

На видео, которые он публикует в сети, видно, насколько заметно асимметричны его плечи: одна сторона тела массивна и выражена, а другая осталась в первозданном виде. Автор сам шутит над своим внешним видом и признается, что намеренно идет против стандартов красоты.

Идея тренировать только одну сторону возникла не ради лайков, а как часть движения, которое он называет "минимизацией внешности". Этот термин противопоставляется популярному в интернете тренду "looksmaxxing" — стремлению улучшить внешность с помощью тренировок, процедур и косметики. Вместо этого The Crooked Man якобы стремится стать "менее заметным", даже если для этого нужно выглядеть откровенно странно.

Парень упорно тренировался, развивая только одну сторону своей трапециевидной мышцы Фото: Instagram

Подписчики реагируют по-разному на эксперимент парня. Одни восхищаются его самоиронией и оригинальностью, другие же недоумевают.

"Почему ты делаешь это с собой?", "Брат, твои плечи — как две половины разных пицц", "Теперь иди и займись другой стороной", — пишут они.

Сам блогер, судя по всему, доволен реакцией. Он с иронией заявляет в одном из видео.

"Не может быть, чтобы кто-то еще не сделал нарезку для "Looks Minimiser". Да ладно, ребята, я рушу свою жизнь ради вас", — говорит он.

Ранее Фокус сообщал, что женщина потратила $8 тысяч, чтобы выглядеть как кошка, но теперь сожалеет об этом. Австралийская тиктокерша Джолин Доусон потратила 8000 долларов США на серию болезненных косметических процедур, чтобы выглядеть как животное, но в итоге получила серьезные осложнения и признала свою ошибку.

Также стало известно, что женщина отказалась от готовки и 10 лет живет на фастфуде. 26-летняя жительница Великобритании Саффрон Босвелл полностью забыла про домашнюю готовку, предпочитая тратить до 60 фунтов (примерно 3300 гривны) в день на кафе, рестораны и доставку. Она считает, что так даже дешевле.