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Підліток тренує м'язи тільки на одному боці тіла: навіщо він це робить (відео)

Незвичайна зовнішність, одна вправа, тренування м'язів, одна сторона, блогер, незвичайна зовнішність, культ зовнішності,
Фото: колаж Фокус | 19-річний блогер під псевдонімом The Crooked Man став зіркою в соцмережах

Незвичайний фітнес-експеримент молодого блогера викликав шквал коментарів у соцмережах. Хлопець свідомо накачав один бік тіла заради іронічного протесту проти "культів зовнішності".

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19-річний блогер під псевдонімом The Crooked Man став сенсацією в TikTok та Instagram завдяки неординарному експерименту.

Упродовж кількох місяців він наполегливо тренувався, розвиваючи тільки один бік свого трапецієподібного м'яза.

На відео, які він публікує в мережі, видно, наскільки помітно асиметричні його плечі: один бік тіла масивний і виражений, а інший залишився в первозданному вигляді. Автор сам жартує над своїм зовнішнім виглядом і зізнається, що навмисно йде проти стандартів краси.

Ідея тренувати лише один бік виникла не заради лайків, а як частина руху, який він називає "мінімізацією зовнішності". Цей термін протиставляється популярному в інтернеті тренду "looksmaxxing" — прагненню поліпшити зовнішність за допомогою тренувань, процедур і косметики. Натомість The Crooked Man нібито прагне стати "менш помітним", навіть якщо для цього потрібно мати відверто дивний вигляд.

Незвичайна зовнішність, одна вправа, тренування м'язів, одна сторона, блогер, незвичайна зовнішність, культ зовнішності, Fullscreen
Хлопець наполегливо тренувався, розвиваючи тільки один бік свого трапецієподібного м'яза
Фото: Instagram

Підписники реагують по-різному на експеримент хлопця. Одні захоплюються його самоіронією та оригінальністю, інші ж дивуються.

"Чому ти робиш це з собою?", "Брате, твої плечі — як дві половини різних піц", "Тепер іди та займися іншою стороною", — пишуть вони.

Сам блогер, судячи з усього, задоволений реакцією. Він з іронією заявляє в одному з відео.

"Не може бути, щоб хтось ще не зробив нарізку для "Looks Minimiser". Та годі, хлопці, я руйную своє життя заради вас", — каже він.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка витратила $8 тисяч, щоб виглядати як кішка, але тепер шкодує про це. Австралійська тіктокерка Джолін Доусон витратила 8000 доларів США на серію болючих косметичних процедур, щоб виглядати як тварина, але в підсумку отримала серйозні ускладнення і визнала свою помилку.

Також стало відомо, що жінка відмовилася від готування і 10 років живе на фастфуді. 26-річна мешканка Великої Британії Саффрон Босвелл повністю забула про домашнє готування, вважаючи за краще витрачати до 60 фунтів (приблизно 3300 гривні) на день на кафе, ресторани і доставку. Вона вважає, що так навіть дешевше.