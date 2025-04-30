Підліток тренує м'язи тільки на одному боці тіла: навіщо він це робить (відео)

Незвичайний фітнес-експеримент молодого блогера викликав шквал коментарів у соцмережах. Хлопець свідомо накачав один бік тіла заради іронічного протесту проти "культів зовнішності".

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19-річний блогер під псевдонімом The Crooked Man став сенсацією в TikTok та Instagram завдяки неординарному експерименту.

Упродовж кількох місяців він наполегливо тренувався, розвиваючи тільки один бік свого трапецієподібного м'яза.

На відео, які він публікує в мережі, видно, наскільки помітно асиметричні його плечі: один бік тіла масивний і виражений, а інший залишився в первозданному вигляді. Автор сам жартує над своїм зовнішнім виглядом і зізнається, що навмисно йде проти стандартів краси.

Ідея тренувати лише один бік виникла не заради лайків, а як частина руху, який він називає "мінімізацією зовнішності". Цей термін протиставляється популярному в інтернеті тренду "looksmaxxing" — прагненню поліпшити зовнішність за допомогою тренувань, процедур і косметики. Натомість The Crooked Man нібито прагне стати "менш помітним", навіть якщо для цього потрібно мати відверто дивний вигляд.

Хлопець наполегливо тренувався, розвиваючи тільки один бік свого трапецієподібного м'яза Фото: Instagram

Підписники реагують по-різному на експеримент хлопця. Одні захоплюються його самоіронією та оригінальністю, інші ж дивуються.

"Чому ти робиш це з собою?", "Брате, твої плечі — як дві половини різних піц", "Тепер іди та займися іншою стороною", — пишуть вони.

Сам блогер, судячи з усього, задоволений реакцією. Він з іронією заявляє в одному з відео.

"Не може бути, щоб хтось ще не зробив нарізку для "Looks Minimiser". Та годі, хлопці, я руйную своє життя заради вас", — каже він.

Раніше Фокус повідомляв, що жінка витратила $8 тисяч, щоб виглядати як кішка, але тепер шкодує про це. Австралійська тіктокерка Джолін Доусон витратила 8000 доларів США на серію болючих косметичних процедур, щоб виглядати як тварина, але в підсумку отримала серйозні ускладнення і визнала свою помилку.

Також стало відомо, що жінка відмовилася від готування і 10 років живе на фастфуді. 26-річна мешканка Великої Британії Саффрон Босвелл повністю забула про домашнє готування, вважаючи за краще витрачати до 60 фунтів (приблизно 3300 гривні) на день на кафе, ресторани і доставку. Вона вважає, що так навіть дешевше.