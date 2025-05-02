Последний живой человек, рожденный в 1909 году: 115-летняя британка признана самой старой в мире (фото)

В возрасте 115 лет и 229 дней старейший человек в истории Великобритании Этель Катерхэм была признана самым старым человеком в мире. Ее жизнь была полна приключений и вызовов, а теперь она спокойно слушает пение птиц и делится секретами долголетия.

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О жизни и всех рекордах, которые сумела своим долголетием установить Этель, рассказали 1 мая на сайте "Книги рекордов Гиннеса".

115-летняя Этель Катерхэм живет в графстве Суррей, что в Великобритании, хотя родилась в августе 1909 года в Хэмпшире. Некоторое время женщина жила в Индии, где работала няней в британской семье, однако пробыла там недолго — мечтала о приключениях, поэтому сама отправилась в длительное путешествие на корабле.

В 1933 году Этель вышла замуж за британского военного, пара некоторое время жила в Гонконге, где женщина создала детский сад.

В 1976 году женщина овдовела. Затем трагически пережила смерть обоих своих детей. У женщины остались трое внучек, которые подарили ей пятерых правнуков.

Сейчас 115-летняя британка живет в доме престарелых, который переименовали в ее честь в "Сад Этель". Она не теряет бодрости и оптимизма, спокойно рассказывая о своей бурной жизни.

Книга рекордов Гиннеса | 115-летняя Этель Катерхэм

На вопросы о долголетии от любознательных представителей СМИ, внимание которых Этель непременно привлекает, британка отвечает, что нужно просто иметь позитив во всем и быть открытым к возможностям, которые предоставляет мир.

"Говорите "да" каждой возможности, потому что никогда не знаете, к чему она приведет. Имейте позитивный настрой и потребляйте все в меру", — говорит 115-летняя рекордсменка.

Рекорды, которые установила Катерхэм

Считается, что Этель — последний живой человек, который родился в 1909 году. Кроме того, женщина смогла войти в историю рядом других рекордов:

январь 2022 года — самый старый живой человек в Великобритании;

август 2024 года — старейший человек в Европе;

7 апреля 2025 года — старейшая британка в истории (этот рекорд был неизменным на протяжении 32-х лет);

30 апреля 2025 года — самая старая женщина и самый старый человек в мире.

Также Этель Катерхэм считается последней живой подданной Эдуарда VII, а еще — последней британкой, рожденной до 1913 года.

Интересно, что автомобиль Катерхэм перестала водить только в возрасте 97 лет.

Отметим, что 30 апреля умер самый старый человек на свете в возрасте 116 лет, что и сделало Этель ее преемницей.

Напомним, 1 мая в "Книге рекордов Гиннеса" рассказали о 82-летней бабушке, которая поразила мир способностью держать планку и установила рекорд.

Также известна рекордсменка из Австралии, которая собрала самую большую коллекцию миньонов из популярного мультфильма в мире.