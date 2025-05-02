Последний живой человек, рожденный в 1909 году: 115-летняя британка признана самой старой в мире (фото)
В возрасте 115 лет и 229 дней старейший человек в истории Великобритании Этель Катерхэм была признана самым старым человеком в мире. Ее жизнь была полна приключений и вызовов, а теперь она спокойно слушает пение птиц и делится секретами долголетия.
О жизни и всех рекордах, которые сумела своим долголетием установить Этель, рассказали 1 мая на сайте "Книги рекордов Гиннеса".
115-летняя Этель Катерхэм живет в графстве Суррей, что в Великобритании, хотя родилась в августе 1909 года в Хэмпшире. Некоторое время женщина жила в Индии, где работала няней в британской семье, однако пробыла там недолго — мечтала о приключениях, поэтому сама отправилась в длительное путешествие на корабле.
В 1933 году Этель вышла замуж за британского военного, пара некоторое время жила в Гонконге, где женщина создала детский сад.
В 1976 году женщина овдовела. Затем трагически пережила смерть обоих своих детей. У женщины остались трое внучек, которые подарили ей пятерых правнуков.
Сейчас 115-летняя британка живет в доме престарелых, который переименовали в ее честь в "Сад Этель". Она не теряет бодрости и оптимизма, спокойно рассказывая о своей бурной жизни.
На вопросы о долголетии от любознательных представителей СМИ, внимание которых Этель непременно привлекает, британка отвечает, что нужно просто иметь позитив во всем и быть открытым к возможностям, которые предоставляет мир.
"Говорите "да" каждой возможности, потому что никогда не знаете, к чему она приведет. Имейте позитивный настрой и потребляйте все в меру", — говорит 115-летняя рекордсменка.
Рекорды, которые установила Катерхэм
Считается, что Этель — последний живой человек, который родился в 1909 году. Кроме того, женщина смогла войти в историю рядом других рекордов:
- январь 2022 года — самый старый живой человек в Великобритании;
- август 2024 года — старейший человек в Европе;
- 7 апреля 2025 года — старейшая британка в истории (этот рекорд был неизменным на протяжении 32-х лет);
- 30 апреля 2025 года — самая старая женщина и самый старый человек в мире.
Также Этель Катерхэм считается последней живой подданной Эдуарда VII, а еще — последней британкой, рожденной до 1913 года.
Интересно, что автомобиль Катерхэм перестала водить только в возрасте 97 лет.
Отметим, что 30 апреля умер самый старый человек на свете в возрасте 116 лет, что и сделало Этель ее преемницей.
Напомним, 1 мая в "Книге рекордов Гиннеса" рассказали о 82-летней бабушке, которая поразила мир способностью держать планку и установила рекорд.
Также известна рекордсменка из Австралии, которая собрала самую большую коллекцию миньонов из популярного мультфильма в мире.