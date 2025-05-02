Остання жива людина, народжена у 1909 році: 115-річну британку визнано найстарішою у світі (фото)
У віці 115 років і 229 днів найстаріша людина в історії Великої Британії Етель Катерхем була визнана найстарішою людиною у світі. Її життя було сповнене пригод та викликів, а тепер вона спокійно слухає спів птахів й ділиться секретами довголіття.
Про життя та всі рекорди, які зуміла своїм довголіттям встановити Етель, розповіли 1 травня на сайті "Книги рекордів Гіннеса".
115-річна Етель Катерхем мешкає у графстві Суррей, що у Великій Британії, хоч народилася серпні 1909 року у Гемпширі. Деякий час жінка жила в Індії, де працювала нянькою у британській сім'ї, однак пробула там недовго — мріяла про пригоди, тому сама вирушила у тривалу подорож на кораблі.
У 1933 році Етель вийшла заміж за британського військового, пара деякий час жила у Гонконзі, де жінка створила дитячий садок.
1976 року жінка овдовіла. Потім трагічно пережила смерть обох своїх дітей. У жінки залишилися троє онучок, які подарували їй п'ятьох правнуків.
Зараз 115-річна британка мешкає у будинку для людей похилого віку, який перейменували на її честь у "Сад Етель". Вона не втрачає бадьорості та оптимізму, спокійно розповідаючи про своє буремне життя.
На запитання щодо довголіття від допитливих представників ЗМІ, увагу яких Етель неодмінно привертає, британка відповідає, що потрібно просто мати позитив у всьому й бути відкритим до можливостей, які надає світ.
"Говоріть "так" кожній можливості, бо ніколи не знаєте, до чого вона призведе. Майте позитивний настрій і споживайте все в міру", — каже 115-річна рекордсменка.
Рекорди, які встановила Катерхем
Вважається, що Етель — остання жива людина, яка народилася в 1909 році. Окрім того, жінка змогла увійти в історію низкою інших рекордів:
- січень 2022 року — найстаріша жива людина у Великій Британії;
- серпень 2024 року — найстарша людина в Європі;
- 7 квітня 2025 року — найстарша британка в історії (цей рекорд був незмінним упродовж 32-х років);
- 30 квітня 2025 року — найстаріша жінка та найстаріша людина у світі.
Також Етель Катерхем вважається останньою живою підданою Едуарда VII, а ще — останньою британкою, народженою до 1913 року.
Цікаво, що автомобіль Катерхем перестала водити тільки у віці 97 років.
Зазначимо, що 30 квітня померла найстаріша людина на світі у віці 116 років, що й зробило Етель її наступницею.
Нагадаємо, 1 травня у "Книзі рекордів Гіннеса" розповіли про 82-річну бабусю, яка вразила світ здатністю тримати планку та установила рекорд.
Також відома рекордсменка з Австралії, яка зібрала найбільшу колекцію міньйонів з популярного мультфільму у світі.