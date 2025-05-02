Остання жива людина, народжена у 1909 році: 115-річну британку визнано найстарішою у світі (фото)

У віці 115 років і 229 днів найстаріша людина в історії Великої Британії Етель Катерхем була визнана найстарішою людиною у світі. Її життя було сповнене пригод та викликів, а тепер вона спокійно слухає спів птахів й ділиться секретами довголіття.

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Про життя та всі рекорди, які зуміла своїм довголіттям встановити Етель, розповіли 1 травня на сайті "Книги рекордів Гіннеса".

115-річна Етель Катерхем мешкає у графстві Суррей, що у Великій Британії, хоч народилася серпні 1909 року у Гемпширі. Деякий час жінка жила в Індії, де працювала нянькою у британській сім'ї, однак пробула там недовго — мріяла про пригоди, тому сама вирушила у тривалу подорож на кораблі.

У 1933 році Етель вийшла заміж за британського військового, пара деякий час жила у Гонконзі, де жінка створила дитячий садок.

1976 року жінка овдовіла. Потім трагічно пережила смерть обох своїх дітей. У жінки залишилися троє онучок, які подарували їй п'ятьох правнуків.

Зараз 115-річна британка мешкає у будинку для людей похилого віку, який перейменували на її честь у "Сад Етель". Вона не втрачає бадьорості та оптимізму, спокійно розповідаючи про своє буремне життя.

Книга рекордів Гіннеса | 115-річна Етель Катерхем

На запитання щодо довголіття від допитливих представників ЗМІ, увагу яких Етель неодмінно привертає, британка відповідає, що потрібно просто мати позитив у всьому й бути відкритим до можливостей, які надає світ.

"Говоріть "так" кожній можливості, бо ніколи не знаєте, до чого вона призведе. Майте позитивний настрій і споживайте все в міру", — каже 115-річна рекордсменка.

Рекорди, які встановила Катерхем

Вважається, що Етель — остання жива людина, яка народилася в 1909 році. Окрім того, жінка змогла увійти в історію низкою інших рекордів:

січень 2022 року — найстаріша жива людина у Великій Британії;

серпень 2024 року — найстарша людина в Європі;

7 квітня 2025 року — найстарша британка в історії (цей рекорд був незмінним упродовж 32-х років);

30 квітня 2025 року — найстаріша жінка та найстаріша людина у світі.

Також Етель Катерхем вважається останньою живою підданою Едуарда VII, а ще — останньою британкою, народженою до 1913 року.

Цікаво, що автомобіль Катерхем перестала водити тільки у віці 97 років.

Зазначимо, що 30 квітня померла найстаріша людина на світі у віці 116 років, що й зробило Етель її наступницею.

Нагадаємо, 1 травня у "Книзі рекордів Гіннеса" розповіли про 82-річну бабусю, яка вразила світ здатністю тримати планку та установила рекорд.

Також відома рекордсменка з Австралії, яка зібрала найбільшу колекцію міньйонів з популярного мультфільму у світі.