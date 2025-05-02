Заброшенный архипелаг, где выживали веками, теперь сравнивают с "Парком Юрского периода"

Архипелаг Сент-Килда, прозванный "Парком Юрского периода", стал первым в Великобритании объектом ЮНЕСКО. Однако раньше на нем жили люди, питавшиеся яйцами морских птиц и хранившие простую, но крепкую общину

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Об этом пишет The Mirror.

Более чем в 160 километрах от побережья Шотландии "скрывается" дико живописный архипелаг Сент-Килда, объект Всемирного наследия ЮНЕСКО, который критики уже сравнивают с "Парком Юрского периода" за его первозданную природу и скалистый рельеф.

Этот самый западный из Внешних Гебридских островов поражает как пейзажем в духе Толкина, так и своей историей. Сент-Килда был заселен людьми на протяжении двух тысяч лет. Они выживали за счет морских птиц, поскольку воды были слишком бурными для рыбалки. Однако в 1930 году последние 36 жителей были эвакуированы из-за болезней, неурожаев и нехватки ресурсов.

Сегодня Сент-Килда — безлюден, но открыт для туристов Фото: Britannica

Сегодня Сент-Килда — безлюден, но открыт для туристов. Добраться к архипелагу можно только по воде, а ночлег возможен лишь в палатке на острове Хирта — одном из самых удаленных кемпингов в мире. Несмотря на спартанские условия, отзывы туристов полны восхищения.

"Ничто не может описать чувство, когда стоишь в деревне и думаешь: как, черт возьми, здесь вообще жили люди?" — написал один из них.

Издание отмечает, что архипелаг признан уникальным сразу по двум критериям ЮНЕСКО — за культурное и природное наследие. Его высокие утесы, крупнейшие в Великобритании, геология, напоминающая Фарерские острова, и богатые колонии морских птиц создают почти мистическую атмосферу.

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