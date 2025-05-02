Покинутий архіпелаг, де виживали століттями, тепер порівнюють із "Парком Юрського періоду"

Архіпелаг Сент-Кілда, прозваний "Парком Юрського періоду", став першим у Великій Британії об'єктом ЮНЕСКО. Однак раніше на ньому жили люди, які харчувалися яйцями морських птахів і зберігали просту, але міцну громаду

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Про це пише The Mirror.

За понад 160 кілометрів від узбережжя Шотландії "ховається" дико мальовничий архіпелаг Сент-Кілда, об'єкт Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО, який критики вже порівнюють із "Парком Юрського періоду" за його первозданну природу і скелястий рельєф.

Цей найзахідніший із Зовнішніх Гебридських островів вражає як пейзажем у дусі Толкіна, так і своєю історією. Сент-Кілда був заселений людьми протягом двох тисяч років. Вони виживали за рахунок морських птахів, оскільки води були занадто бурхливими для риболовлі. Однак у 1930 році останні 36 жителів були евакуйовані через хвороби, неврожаї та брак ресурсів.

Сьогодні Сент-Кілда — безлюдний, але відкритий для туристів Фото: Britannica

Сьогодні Сент-Кілда — безлюдний, але відкритий для туристів. Дістатися до архіпелагу можна тільки водою, а ночівля можлива лише в наметі на острові Хірта — одному з найвіддаленіших кемпінгів у світі. Попри спартанські умови, відгуки туристів сповнені захоплення.

"Ніщо не може описати почуття, коли стоїш у селі й думаєш: як, чорт забирай, тут узагалі жили люди?" — написав один із них.

Видання зазначає, що архіпелаг визнано унікальним одразу за двома критеріями ЮНЕСКО — за культурну та природну спадщину. Його високі кручі, найбільші у Великій Британії, геологія, що нагадує Фарерські острови, і багаті колонії морських птахів створюють майже містичну атмосферу.

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