Женщина готовила подарок и случайно открыла чат мужа с друзьями: его признания шокировали ее

Одна британка решила сделать подарок мужу на его День Рождения. Однако взяла телефон любимого и случайно наткнулась на его чат с друзьями, где прочитала о себе неожиданные и неприятные вещи.

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Об этом сообщает Daily Record.

Женщина говорит, что видела те "ужасные" сообщения, которые ее муж написал о ней в чате с друзьями. Британка дополняет, что он признался друзьям, что находится в "несчастливом браке" и хочет завести интрижку.

"То, что я прочитала, меня шокировало. Кроме того, он жаловался друзьям, что не может завести любовницу, потому что "она [героиня истории — ред.] заберет все мои деньги, и мне не будет где жить, а она оставит сына с собой", — написала женщина.

Британка добавила, что ее также шокировало поведение его друзей, которые стали соучастниками своих ответов и говорили, что его ситуация "проигрышная для всех". Кроме того, в чате были подруги своих мужей, которые начали поддерживать "несчастного".

Героиня истории признается, что ее муж также сфотографировал какую-то женщину, назвал ее "привлекательной" и начал сравнивать эту незнакомку с ней. Женщина говорит, что такие действия ее любимого сильно обидели ее.

"Это было откровенное унижение и полное неподобающее отношение ко мне. Он врал обо мне и придумывал то, чего я никогда не говорила, чтобы выставить меня во всем виноватой. Я прожила с ним пять лет и делаю все домашние дела, а он жаловался, что я не зарабатываю достаточно средств и намекнул, что я ленивая, никчемная и никогда ничего не делаю", — описывает перечитанное в сообщениях героиня истории.

Она признается, что пока не знает, как поступить после того, что она узнала. Героиня истории добавляет, что долго думала, спрашивать ли совета на форуме, что ей делать дальше, и в конце концов решила спросить мнения других людей.

"Я не вижу из этой ситуации никакого другого выхода, как разойтись. Конечно, я жалею, что полезла в его телефон и нашла этот чат. Однако точно знаю, что после увиденного как-то найти способы примириться просто нет", — добавляет женщина.

В комментариях к сообщению, многие подтвердили правоту женщины, что, скорее всего, отношения уже не удастся спасти. Поэтому юзеры посоветовали женщине упорядочить свои финансовые и юридические дела, и готовиться к разводу.

"Такие вещи действительно разбивают сердце. Это ужасно такое узнавать о себе. Мне кажется, что вам пора найти адвоката и подать на развод. Вы достойны лучшего",- написал один из пользователей.

Другой автор советует женщине сделать скрины сообщений, фотографий и все написанное ее мужем. После того, неизвестный советует "идти к адвокату и посоветоваться, как поступить дальше".

"Никто не заслуживает такого отношения. Я бы устроила вечеринку и слайд-шоу, показывая все цитаты из его сообщений на большом экране перед его друзьями и их женами. Это была бы чрезвычайная месть", — написала третья пользовательница.

Ранее стало известно, как мужчина украл выигрышный лотерейный билет у брата. Он говорит, что изменил свою жизнь благодаря выигрышу, который по праву принадлежал не ему.

Впоследствии сообщалось, что женщина раскрыла правду о муже после 5 лет отношений. Элисон Смит неоднократно замечала странности в рассказах и поведении любимого, но не подозревала, что он ей врет.